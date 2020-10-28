Сегодня, 28 октября, в Харьковской области произошло трагическое ЧП. Здесь, в Дергачевском районе области прогремел взрыв на территории газоперерабатывающей станции. По предварительной информации, в результате взрыва два человека погибли, 9 получили различные травмы.

Об этом сообщает Управление полиции в соцсети.

"Около 11:47 в службу 102 поступило сообщение диспетчера Государственной службы по чрезвычайным ситуациям о том, что на территории газоперерабатывающей станции произошел взрыв природного газа без последующего возгорания. Задымления составило около 200 кв. метров. На место происшествия срочно выехало руководство Дергачевского отдела полиции, следственно-оперативная группа. Все обстоятельства происшествия устанавливаются", - уточнили в полиции.

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