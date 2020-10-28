Вслед за Окружным административным судом Киева (ОАСК), Верховный суд Украины отказался признать всеукраинский опрос президента Владимира Зеленского незаконным.

Об этом говорится в постановлении Большой палаты Верховного суда от 25 октября, передает РБК-Украина.

Так, бывшая народный депутат от партии "Европейская солидарность" Наталья Новак обратилась в Верховный суд с требованием признать незаконной агитацией видеообращение Зеленского, приуроченное к проведению всеукраинского опроса. Также она просила запретить проведение опроса. В свою очередь Большая палата Верховного суда постановила, что опрос не является агитацией.

"По материалам этого дела, на основании анализа предоставленных сторонами доказательств и объяснений сторон можно сделать вывод, что истинной целью проведения опроса является выяснение президентом Украины важных, как по его мнению, социально-экономических вопросов", - говорится в постановлении суда.

Также судьи отказались признавать использование президентом выражения "Украина - это ты" призывом к голосованию за определенную партию. По мнению Верховного суда, это выражение использовалось и другими политическими силами, а также широко применяется в массовой культуре.

По итогу суд не нашел оснований для признания опроса скрытой формой агитации за пропрезидентскую партию "Слуга народа". Верховный суд отказал истцу в полном объеме.

Тем временем в ОБСЕ отметили, что проведенный во время местных выборов опрос граждан, инициированный президентом Владимиром Зеленским, частично создавал неправомерное политическое преимущество для участников избирательного процесса от партии власти.

По словам главы партии "Слуга народа" в опросе приняли участие около 5 миллионов украинцев. Им предлагали ответить на пять вопросов, посвященных пожизненным срокам для коррупционеров, легализации медицинского каннабиса, созданию свободной экономической зоны на Донбассе, сокращению численности депутатов Верховной Рады и Будапештскому меморандуму.