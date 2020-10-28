Сегодня, 28 октября, киевские динамовцы сыграют в Будапеште свой второй матч группового турнира Лиги чемпионов. Соперником "бело-синих" станет "Ференцварош" под управлением экс-тренера киевлян Сергея Реброва. Это придает поединку особенный оттенок.

На предматчевой пресс-конференции полузащитник "Динамо" Виталий Буяльский заявил, что никто не боится ни соперника, ни его фанов, известных своими чересчур активными выходками.

Об этом передает пресс-служба клуба.

- Чего ожидаете от матча с "Ференцварошем"? Какое у вас представление об этой команде?

- Мы уже изучили нашего соперника и полностью его разобрали. Надеемся завтра показать нашу лучшую игру, которая принесет нам победу и три очка - это самое важное.

- Очевидно, в середине поля вам придется столкнуться с Игорем Харатиным, как настраиваетесь на это противостояние?

- Матч будет для нас принципиальным, поскольку "Ференцварош" тренирует бывший наставник "Динамо". А лично у меня будет мотивация помочь своей команде победить, и я буду все для этого делать. Не берусь говорить о своих действиях, а только о командных.

- Ожидается, что стадион будет заполнен на 35%, как будете справляться с давлением болельщиков?



Прежде всего, мы играем для болельщиков, поэтому, считаю, их присутствие будет только плюсом. У каждого нашего футболиста будет двойная мотивация показать, что мы не боимся ни команду "Ференцварош", ни их болельщиков.



Ранее "Страна" сообщала, что две ничьи оставили "Шахтёр" на первом месте в группе Лиги чемпионов.





