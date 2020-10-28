Во Франции, где ситуацию с коронавирусом оценили, как критическую, ожидают возвращения жесткого локдауна из-за увеличения новых случаев Covid-19. Данное решение вечером в среду, 28 октября, должен объявить президент страны Эммануэль Макрона.

Об этом информирует BFMTV.

Как сообщается, сегодня днем ​​президент проведет заседание Совета национальной обороны, на котором должны решить, какие жесткие меры стоит предпринять, чтобы взять эпидемию под контроль. Как именно будет выглядеть новый локдаун, пока не известно. Однако, по информации некоторых СМИ, ссылающихся на источники в правительственных кругах, карантин могут ввести на четыре недели, начиная с полуночи 29 октября.

В то же время, как сообщается, он будет значительно мягче, чем во время первой волны Covid-19. Так, часть предприятий смогут продолжать работу, останутся доступными большинство государственных учреждений, также не планируют полного закрытия школ.

Ограничения, в первую очередь, коснутся не продуктовых магазинов, баров и ресторанов.

Отметим, что, по состоянию на среду, 28 октября, за сутки во Франции коронавирусом заразилось 33 417 человек. С начала эпидемии Covid-19 там во Франции было зарегистрировано 1 млн 198 тыс. 695 случаев заболевания.

Напомним, во Франции 17 октября ввели комендантский час из-за коронавируса, который обойдется стране более, чем в два миллиарда евро.