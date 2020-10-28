Спасатели реанимируют ребенка. Фото: dsns.gov.ua

В среду, 28 октября, В Николаеве, где люди из-за ужесточения карантинных мер вышли на митинг, под песчаным оползнем в микрорайоне Терновка Центрального района погиб 10-летний ребенок. 

Об этом сообщает Главное управление ГСЧС Украины в Николаевской области.

Так, сообщение о несчастном случае поступило спасателям в 11:05. В нем говорилось о том, что когда двое детей находились на песчаном склоне высотой ориентировочно в 3 метра, одного из них присыпало слоем почвы.

В ГСЧС рассказали, что до прибытия чрезвычайников, местный житель вытащил мальчика (ориентировочно 10 лет) из-под завала. Спасатели по приезду бесперебойно оказывали ему первую доврачебную помощь. Несмотря на реанимационные мероприятия, вернуть к жизни ребенка не удалось. Работники скорой медицинской помощи на месте констатировали его смерть.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов устанавливают обстоятельства трагедии.

Ранее "Страна" сообщала, что в Николаеве муж во время ссоры выстрелил в жену.

Также говорилось, что в день своего рождения из окна выпал трехлетний малыш в Николаеве.

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