В среду, 28 октября, В Николаеве, где люди из-за ужесточения карантинных мер вышли на митинг, под песчаным оползнем в микрорайоне Терновка Центрального района погиб 10-летний ребенок.



Об этом сообщает Главное управление ГСЧС Украины в Николаевской области.



Так, сообщение о несчастном случае поступило спасателям в 11:05. В нем говорилось о том, что когда двое детей находились на песчаном склоне высотой ориентировочно в 3 метра, одного из них присыпало слоем почвы.



В ГСЧС рассказали, что до прибытия чрезвычайников, местный житель вытащил мальчика (ориентировочно 10 лет) из-под завала. Спасатели по приезду бесперебойно оказывали ему первую доврачебную помощь. Несмотря на реанимационные мероприятия, вернуть к жизни ребенка не удалось. Работники скорой медицинской помощи на месте констатировали его смерть.



В настоящее время сотрудники правоохранительных органов устанавливают обстоятельства трагедии.



Ранее "Страна" сообщала, что в Николаеве муж во время ссоры выстрелил в жену.



Также говорилось, что в день своего рождения из окна выпал трехлетний малыш в Николаеве.