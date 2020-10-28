В Чернигове, который оказался в "красной" карантинной зоне, в период с 28 октября до 13 ноября включительно, ученики 5-11 классах перейдут на дистанционное обучение. При этом школьники 1-4 классов продолжат учиться в очной форме.

Соответствующее решение было принято на заседании городской комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, сообщает пресс-служба городского совета.

Так, заместитель начальника управления Елена Горна объяснила данное решение тем, что уровень самоорганизованности детей младшего школьного возраста низкий. Поэтому, как она добавила, нужно, чтобы ученики младшей школы учились в очном обычном режиме.

"Единственная будет рекомендация для учебных заведений - рассмотреть возможность применения дистанционных технологий для изучения предметов гуманитарно-эстетического направления: музыка, изобразительное искусство. Таким образом, мы сможем сократить присутствие детей, а именно младших школьников, в учебном заведении в течение дня. Для учащихся 5-11 классов будем рекомендовать дистанционное обучение в течение двух недель. В дальнейшем будем смотреть на эпидемическую ситуацию в городе", - рассказала она.

Горна также добавила, что учителя подготовились к такому обучению. Сообщается, что комиссия приняла данное решение на основании пропозиции управления образования единогласно.

Напомним, ранее Кабинет министров Украины отправил школьников на каникулы с 15 по 30 октября.

После чего, как сообщалось, исполняющий обязанности министра образования и науки Украины Сергей Шкарлет заявил, что по окончанию школьных осенних каникул в Украине к очному обучению вернутся ученики 1-4 классов, а учащиеся 5-11 классов будут обучаться в смешанном или дистанционном формате. Он также уточнил, что в "красной" зоне, дети должны остаться на дистанционке.