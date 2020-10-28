В среду, 28 октября, стало известно, что Укрзализныця ограничит продажу билетов на поезда до 50%, как было в июне 2020 года. Напомним, продлилось данное ограничение до августа 2020 года. Такое может произойти, есть Министерство здравоохранения Украины даст соответствующие рекомендации.



Об этом сообщил глава Мининфраструктуры Владислав Криклий в эфире Завтрака с 1+1.



Так, министр Криклий заявил, что если количество заболеваемости Covid-19 продолжит расти, Минздрав может дать рекомендации о продаже билетов на поезда в "шахматном порядке".



"Если будет соответствующая рекомендация Минздрава, то вполне вероятно. Мы это обсуждаем на комиссии. Минздрав выступает с инициативой, потому что они видят рост. До сих пор, к сожалению, растет количество больных", - заявил Глава Министерства инфраструктуры.





Ранее "Страна" сообщила, что поезда будут делать остановки в "красной зоне" только для высадки пассажиров.



Также говорилось, что "Укрзализныця" из-за коронавируса остановила в Сумах продажу билетов на три поезда.