Блогер из Словакии Йозеф Кметьо записал видеообращение, в котором призвал людей соблюдать карантинные ограничения. Спустя шесть часов он умер от коронавируса.

Об это сообщает "Радио Свобода" на своей странице в Twitter.

В видео блогер рассказал, что жертвами Covid-19 становятся ни в чем не винные люди и призвал серьезно относится к пандемии и соблюдать карантинные ограничения и использовать средства индивидуальной защиты.

Во время видео Йозеф Кметьо тяжело дышал, с трудом выговаривал слова и кашлял. Он попросил подписчиков пожелать ему сил и удачи, а после видео его забрала машина Скорой помощи. Умер мужчина спустя шесть часов в больнице, причиной смерти стал коронавирус. Ему было 47 лет.

“Дорогие друзья! Никогда не попадайте под влияние людей, которые не верят в коронавирус, и им подобным. Живым примером тому, что такое Covid-19, являюсь я. Я был бы очень рад, если бы вы наконец всех тех людей, которые не верят и думают, что коронавирус — это какой-то легкий грипп, послали подальше. Потому что это неправда. В первую очередь жертвами вируса становятся невинные люди. Берегите себя, не поддавайтесь влиянию и обязательно используйте средства индивидуальной защиты. Я не был человеком, который недооценивал бы коронавирус и его последствия”, — сказал он в своем последнем сообщении.

Это видео словацкий блогер Йозеф Кметьо записал перед тем, как его забрала скорая. Через 6 часов после этого он умер в больнице от COVID-19. Ему было 47 лет. pic.twitter.com/h1sllBv10E — Радио Свобода (@SvobodaRadio) October 27, 2020

Ранее сообщалось, что ученые из Медицинского колледжа Weill Cornell в Нью-Йорке обнаружили, у каких пациентов с коронавирусом выше шансы умереть. В эксперименте приняло участие 510 пациентов с коронавирусом в возрасте в среднем 64 года.

Также мы рассказывали, что сегодня, 28 октября, в Украине зафиксировали антирекорд по числу смертей от Covid-19 за сутки. Умерли более 160 человек.