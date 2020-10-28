Генрокуратура открыла дело по поводу карикатур на Эрдогана. Фото: facebook.com/RTErdogan

В среду, 28 октября, генеральная прокуратура Анкары возбудила дело по отношению к французскому сатирическому журналу Charlie Hebdo после публикации карикатур на президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

Об этом сообщает телеканал NTV.

Так, в данный момент возбуждено дело в отношении сотрудников журнала.

Напомним, что Charlie Hebdo опубликовало на обложке карикатуру, на которой полуодетый Эрдоган сидит в кресле и пьет прохладительный напиток. Рукой он поднимает платье женщины-служанки. Карикатура подписана: "Эрдоган в частной жизни очень игрив".

"Анкара осуждает публикацию карикатур на Эрдогана в Charlie Hebdo и считает их плодами антимусульманской программы Макрона", — заявили в администрации.

Сообщается, что Турция намерена принять юридические и дипломатические меры в связи с публикацией карикатуры. Соответствующую позицию озвучило Управление по связям администрации президента Турции. 
Номер Charlie Hebdo с карикатурой на Эрдогана
Ранее "Страна" писала, что Франция отозвала посла из Турции после оскорблений Эрдогана в адрес Макрона.

Также говорилось, что издание "Charlie Hebdo" опубликовала на обложке карикатуру с полуголым Эрдоганом.

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