Турция возбудила дело против Charlie Hebdo за карикатуру с похотливым Эрдоганом
В среду, 28 октября, генеральная прокуратура Анкары возбудила дело по отношению к французскому сатирическому журналу Charlie Hebdo после публикации карикатур на президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.
Об этом сообщает телеканал NTV.
Так, в данный момент возбуждено дело в отношении сотрудников журнала.
Напомним, что Charlie Hebdo опубликовало на обложке карикатуру, на которой полуодетый Эрдоган сидит в кресле и пьет прохладительный напиток. Рукой он поднимает платье женщины-служанки. Карикатура подписана: "Эрдоган в частной жизни очень игрив".
"Анкара осуждает публикацию карикатур на Эрдогана в Charlie Hebdo и считает их плодами антимусульманской программы Макрона", — заявили в администрации.
Сообщается, что Турция намерена принять юридические и дипломатические меры в связи с публикацией карикатуры. Соответствующую позицию озвучило Управление по связям администрации президента Турции.
Ранее "Страна" писала, что Франция отозвала посла из Турции после оскорблений Эрдогана в адрес Макрона.
Также говорилось, что издание "Charlie Hebdo" опубликовала на обложке карикатуру с полуголым Эрдоганом.