В среду, 28 октября, генеральная прокуратура Анкары возбудила дело по отношению к французскому сатирическому журналу Charlie Hebdo после публикации карикатур на президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.



Об этом сообщает телеканал NTV.



Так, в данный момент возбуждено дело в отношении сотрудников журнала.



Напомним, что Charlie Hebdo опубликовало на обложке карикатуру, на которой полуодетый Эрдоган сидит в кресле и пьет прохладительный напиток. Рукой он поднимает платье женщины-служанки. Карикатура подписана: "Эрдоган в частной жизни очень игрив".



"Анкара осуждает публикацию карикатур на Эрдогана в Charlie Hebdo и считает их плодами антимусульманской программы Макрона", — заявили в администрации.



Сообщается, что Турция намерена принять юридические и дипломатические меры в связи с публикацией карикатуры. Соответствующую позицию озвучило Управление по связям администрации президента Турции.



Ранее "Страна" писала, что Франция отозвала посла из Турции после оскорблений Эрдогана в адрес Макрона.



Также говорилось, что издание "Charlie Hebdo" опубликовала на обложке карикатуру с полуголым Эрдоганом.