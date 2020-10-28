Кабинет министров отменил ограничение размера заработных плат руководителей, членов исполнительных органов и членов наблюдательных советов государственных предприятий. Начиная с октября чиновники будут получать полную зарплату, а не ограниченную 47 тысячами гривен.

Соответствующее постановление № 996 опубликовано на правительственном сайте.

"26 октября в соответствии с решением Конституционного Суда Украины правительство...сняло ограничение, которыми месячное вознаграждение и заработная плата руководителям и членам наблюдательных советов предприятий государственного сектора определяется в размере, не превышающем 10 размеров минимальной заработной платы (47 тысяч грн - Ред.)", - говорится в сообщении Кабмина от 26 октября.

Таким образом, в октябре 2020 года и в дальнейшем размер заработной платы будет определяться в соответствии с условиями контрактов.

В то же время другим постановлением правительство вернуло предыдущие ограничения выплат руководителям и членам наблюдательных советов государственных предприятий.

В частности, возвращен порядок, когда размер вознаграждения определяется в кратности к среднемесячной оплаты в зависимости от группы предприятия и вида его экономической деятельности.

Также возвращены ограничения, которыми месячный размер заработной платы руководителя субъекта хозяйствования госсектора экономики, определяющийся в контракте, не должен превышать 1 250 000 гривен.

Напомним, 28 августа суд признал неконституционным постановления Кабмина о внедрении ограничения на зарплаты госслужащих и судей в период карантина.

В то же время Кабинет министров сохранил ограничения зарплат для членов правительства на уровне 5 средних зарплат, несмотря на решение Конституционного суда. Зарплаты других чиновников также ограничены этим уровнем.