В Филадельфии (США) на этой неделе вспыхнули массовые беспорядки после того, как полицейские застрелили 27-летнего темнокожего Уолтера Уоллеса. На улицах звучит стрельба, протестующие поджигают автомобили, а мародеры выносят из магазинов награбленное.

Интересно, что вчера страну начали готовить к акциям протеста, если на предстоящих 3 ноября президентских выборах выиграет Дональд Трамп.

Разбирались, что происходит в Филадельфии практически за неделю до выборов президента в США.

Погромы и поджоги

Инцидент произошел 26 октября. Двое полицейских около 16:00 выехали на вызов о стрельбе в районе Коббс-Крик. Им сообщили, что видели возле места происшествия вооруженного мужчину.

На месте они увидели 27-летнего Уолтера Уоллеса с ножом. По данным полиции, огонь открыли после того, как тот стал подходить к ним, несмотря на предупреждения. В результате Уоллес был ранен в плечо и грудь. Полицейские отвезли его в больницу, где он умер в приемном покое.

В сети появилось видео, как Уоллес приближается к полицейским, они пятятся, наставив на него оружие, а затем стреляют.

Отец Уоллеса рассказал журналистам, что у сына были психические отклонения и он принимал лекарства. Он сказал, что родные вызвали медиков, а не полицию и поинтересовался, почему полицейские не использовали электрошокер.

Уоллес с матерью. Фото: CNN

Вечером в день убийства начались протесты, в которых приняли участие сотни человек. Некоторые из них вели себя агрессивно - поджигали полицейские машины, громили магазины.

В столкновениях пострадали 30 полицейских. В основном они получили травмы из-за того, что в них бросали камни и кирпичи. Один из копов сломал ногу в результате того, что на него наехал фургон. Были арестован 91 человек.

После беспорядков губернатор штата Пенсильвания, демократ Том Вулф, разрешил Нацгвардии развернуть войска и помочь полиции. Протесты продолжились и 27 октября, но силовики разгоняли агрессивно настроенные группы и проводили задержания.

После инцидента в Филадельфии активисты BLM снова начали громить магазины и в Нью-Йорке. Волна протестов пришлась на Бруклин. Там демонстранты разжигали костры, разрисовывали граффити полицейскими машины, разбивали витрины. Было задержано около 30 человек.

Напомним, что 25 мая в Миннеаполисе умер 46-летний темнокожий Джордж Флойд, после того, как полицейский Дерек Шовин при задержании применил к нему болевой удушающий прием. После этого в США начались антирасистские акции протеста.

Они охватили десятки американских городов, кое-где даже захватив под свою власть целые кварталы.

Правда, в последнее время акции, которые длились все лето, начали затухать и сходить с повестки дня. Однако новое убийство их подстегнуло. Что интересно, произошло это за несколько дней до выборов президента США. На которых у Дональда Трампа и без того довольно сложное положение.

В преддверии "майдана"

В ближайшее время протесты в США вряд ли утихнут. И связано это не только с убийством очередного афроамериканца - но и с выборами президента. При этом организаторы беспорядков одни и те же.

Так, активисты Shut down DC ("Закрыть Вашингтон") связаны с движением Black Lives Matter (BLM). И они уже готовят акции протеста в ночь после выборов 3 ноября. То есть не дожидаясь оглашения результатов.

"Проголосовав, выйди на улицы!" - призывают в Facebook. Демонстранты планируют собраться у Белого дома под слоганом "Дональд Трамп должен уйти!".





"Трамп не покинет свой пост без массовой мобилизации и прямых действий. Мы не можем предсказать, как Трамп и его помощники будут атаковать демократию, но мы знаем, что ставки слишком высоки, чтобы сидеть в стороне и ждать. Вот почему мы планируем выйти на улицы еще до того, как выборы закончатся, готовые реагировать на все", - пишут организаторы на странице мероприятия в Facebook.

То есть подтверждается то, о чем говорили трамписты: BLM, которые изначально раскручивались как движение за права темнокожих, теперь выдвинуло конкретное политическое требование - уход Трампа.

А это уже сильно напоминает сценарий майдана - уличного протеста, который начинается после выборов и требует пересмотра их результатов.

Очевидно, что выступления против Трампа объективно играют на руку демократам. В том числе как фактор угрозы нового витка уличной войны, если действующий президент одержит победу. Ведь понятно, что если Байден выведет сторонников на улицы, то они автоматически соединятся с уже "обстрелянными" BLM-радикалами.

В общем очень серьезный конфликтный потенциал. И если проигравшая сторона не признает результатов выборов, они могут пойти по непредсказуемому сценарию - от двоевластия до майдана со стычками, гражданского конфликта и даже сепаратизма с отделением штатов, о чем уже открыто пишут многие американские СМИ (причем такую перспективу рисуют в том числе после гипотетической победы Байдена).

Готовятся ли у Трампа?

Действующая власть такую перспективу воспринимает серьезно.

Министерство внутренней безопасности США уже готовится к возможным массовым беспорядкам из-за предстоящих выборов. Данных о том, что они действительно произойдут, пока нет, но силовики не исключают, что протесты в случае победы Трампа могут вспыхнуть в городах, где большинство принадлежит демократам - в Нью-Йорке, Вашингтоне.

Если же победу одержит Байден, власти не ожидают таких же масштабных протестов, но все же готовятся и к ним.

При этом трамписты тоже обладают немалым уличным ресурсом. Это говорит о том, что улицу может поднять и проигравший Трамп. Тем более, что стычки между сторонниками дух кандидатов уже происходят.

Например, 26 октября в центре Нью-Йорка автопробег в поддержку Трампа и протестующими против него завершился потасовкой. Похожие инциденты стычки произошли и в других городах - Бостоне, Нэшвилле.

Телеканал CNN со ссылкой на чиновников сообщил, что к охране федеральных объектов собираются подключить иммиграционную и таможенную полицию. Эти отряды участвовали в подавлении беспорядков во время летних протестов движения Black Lives Matter.

Daily Mail сообщает, что мэрия Портленда может ввести комендантский час, если вспыхнут протесты. При этом идут разговоры об опасности вооруженных восстаний.