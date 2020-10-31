Наступила суббота, 31 октября. Сегодня второе полнолуние за месяц, которое называют Голубой Луной. День пройдет под эгидой Тельца, который может принести проблемы - от всплеска негативной энергии до разрушительных перемен в жизни.

Читайте астрологический прогноз для всех знаков Зодиака на сегодня.

Овен (21.03 - 20.04)

Сегодня Овны могут войти в противостояние с окружающими, пытаясь отстаивать свои профессиональные и финансовые интересы. Возможно, вы проявляете излишнюю эмоциональность. Это может привести к стрессу, депрессии, бессоннице и мигреням.

Телец (21.04 - 20.05)

Тельцы сегодня могут быть недовольны собой, однако с этими ощущениями вам помогут справиться близкие, которые верят в ваши успехи всем сердцем. Также у представителей знака могут разыграться хронические болезни - заболевания горла и щитовидной железы.

Близнецы (21.05 - 21.06)

Эмоции могут брать верх в жизни некоторых Близнецов. Сегодняшний день подкинет еще одну иллюзию на тему того, что вам необходимо все изменить в своей жизни. Не торопитесь с опрометчивыми решениями и следите за тем, чтобы не переохладить сегодня суставы. Это может привести к риску появления артрита.

Рак (22.06 - 22.07)

Сегодня Раки могут столкнуться с трудностями в общении с близкими. К сожалению, повлиять на положительный исход разговоров вам вряд ли удастся. Наберитесь терпения и повторно проведите переговоры позже. Звезды также советуют мнительным представителям знака перестать находить у себя признаки несуществующих заболеваний.

Лев (23.07 - 23.08)

Сегодня Львы подвержены двум состояниям, которые привнесут хаос в ваши дела. Вы с успехом генерируете идеи, но столкнетесь с нарушением концентрации и рассеянностью. Также могут возникнуть проблемы с позвоночником и суставами, а под вечер дадут о себе знать хронические заболевания сердца и сосудов.

Дева (24.08 - 23.09)

Сегодня Девы испытают на неприятелях новую тактику общения - с теми, с кем обычно могли спорить, начнете хитро соглашаться и наладите разговор с людьми из своего окружения, которые еще недавно вас могли раздражать. Звезды советуют вам беречь иммунитет и остерегаться сквозняков.

Весы (24.09 - 23.10)

Сегодня Весы к своему личному удивлению смогут пользоваться добрым отношением со стороны окружающих. Смело используйте полезные связи для решения насущных задач. Ключами к успеху станут планирование, тайм-менеджмент и контроль выполнения заданий.

Скорпион (24.10 - 22.11)

Пережить сегодняшний день с минимальными потерями Скорпионы смогут, если сконцентрируются на планировании и задачах. Не сегодня-завтра вы можете столкнуться с манипуляциями со стороны коллег. Постарайтесь не впускать в свои дела посторонних и сами не заходите на чужую территорию, чтобы не пришлось доказывать свой профессионализм.

Стрелец (23.11 - 21.12)

Сегодня внимание Стрельцов может быть расфокусировано, а задачи не всегда понятны. Поэтому важно действовать в команде продуктивно и обзавестись новыми деловыми партнерами. Что касается здоровья, то представителям знака важно регулярно принимать витаминные препараты для привлекательного вида кожи и волос.

Козерог (22.12 - 20.01)

Сегодня Козероги могут настроить против себя тех, кто не воспринимает критику и упреки. Избавьте особо чутких представителей в своем окружении от нелицеприятных высказываний с вашей стороны. При этом необходимо уделять достаточное внимание сну и правильному питанию.

Водолей (21.01 - 20.02)

Удача улыбнется тем Водолеям, которые умеют держать себя в руках и действовать в соответствии с собственными и рабочими планами. А вот необдуманные действия, совершенные в порыве эмоций, могут стать поводом для негативного настроения и переживаний.

Рыбы (21.02 - 20.03)

Осенью Рыбы бывают более эмоциональными, чем обычно. Вот и сегодня вам придется что-то срочно доделывать, бороться с материальными желаниями и как-то выкручиваться из проблемных ситуаций, чтобы не навредить своей репутации.