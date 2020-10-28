В Израиле, где ранее ограничили вылеты из страны, разрешили въезд в страну иностранным представителям делового сообщества.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства туризма Израиля, как передает УНИАН.

Так, въезд может быть разрешен бизнесменам из "зеленых" и "красных стран". Однако им для этого необходимо предоставить на границе отрицательный тест ПЦР, сделанный за 48 часов до вылета.

После чего, при получении разрешения, бизнесмены из "зеленых стран" смогут находиться в Израиле до 7 дней (168 часов), а из "красных" - 4 дня (96 часов). Обе категории граждан не обязаны будут изолироваться по прилету, но они обязаны придерживаться ряда эпидемиологических правил.

При этом уточняется, что въезд будет возможен только для тех бизнесменов, чей вклад в израильские компании и экономику жизненно необходим, и когда деловая встреча не может быть проведена виртуально.

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