В Украине будут по-новому заботиться о стариках. Сегодня Кабмин планирует рассмотреть законопроект о внесении о социальной защите людей пожилого возраста.

По сравнению с действующим законодательством, изменений много. Во-первых, уточнят сам термин "пожилые лица", которые сейчас фигурирует в законах.

Если проект примут, в Украине будет сразу несколько категорий украинцев в возрасте:

лица предпенсионного возраста, которым осталось два года до пенсии.

лица пожилого возраста (с 60 лет, без привязки к пенсионному возрасту, как сейчас)

лица старческого возраста (от 75 до 90 лет)

долгожители (старше 90 лет)

Для разных категорий прописаны разные льготы.

Для лиц предпенсионного возраста преференций, собственно, не так много. Прописано их право на поиск работы через службу занятости, а также переквалификацию.

Кроме того, в случае потери работы такие украинцы могут зарегистрироваться на бирже и получать помощь. Но указано, что она будет выплачиваться "вместо пенсии". Тогда как действующая формулировка - до момента наступления пенсионного возраста и получения пенсии по возрасту.

То есть, непонятно, будут ли такие выплаты временными, пока человек не достигнет пенсионного возраста, или же постоянными. Ведь последнем случае людям могут попросту урезать содержание, так как социальная помощь далеко не всегда дотягивает до размера пенсии по возрасту.

Для лиц пожилого, старческого возраста и долгожителей предусмотрены следующие льготы:

- социальные услуги, в том числе, за счет привлечения негосударственных организаций (им будут компенсировать затраты из бюджета)

- для ветеранов труда — бесплатные рецептурные препараты, которые назначит врач

- для этой же категории граждан — освобождение от коммуналки (в пределах норм потребления, утвержденных Кабмином) и абонплаты за стационарные телефон. Последние две льготы есть и сейчас, их только по другому сформулировали.

- для ветеранов труда — право на бесплатный капремонт квартиры или дома. Эта норма - тоже действующая. Но в новом проекте есть нюанс. Сейчас такой ремонт проводится в соответствии с Положением о системе обслуживания, ремонта и реконструкции жилых домов, но, если законопроект примут, порядок проведения таких бесплатных ремонтов еще должен прописать Кабмин. То есть, пока неясно, что в нем будет. А так как в Украине требуют капремонта десятки если не сотни тысяч многоэтажек и частных домов, не исключено, что чиновники творчески откорректируют нормы его проведения, тем более, бесплатно.

- право на помощника, который будет представлять интересы пожилого человека, в том числе, имущественные. Эта льгота распространяется только на лиц, требующих стороннего присмотра

- покупка товаров и продуктов питания по сниженным ценам на ярмарках, в выездных магазинах и пр. Но такие программы - на усмотрение местных властей и с учетом "финансовых возможностей местных бюджетов". То есть, будут ли они работать на практике - не факт.

- право на "кнопку безопасности". Это специальной устройство, с помощью которого человек может оперативно вызвать подмогу (в частности, "Скорую помощь"). Такие "кнопки" будут выдаваться по необходимости, но обязательно при утрате двигательной активности, тяжелых болезнях и др. По расчетам Минсоцполитики, на "кнопки безопасности" и бюджета дополнительно понадобится 20 млн гривен (по 800 гривен за штуку) и еще 45 млн в год - на техническую поддержу приборов.

- компенсации на покупку памперсов и пеленок лежачим старикам. На памперсы Минсоцполитики запросило 365 млн гривен, на пеленки - 182,5 млн.

- льготные цены на билеты в кинотеатры, театры, выставочные залы и музеи. Все затраты, опять-таки, — на местных бюджетах. По их решению могут быть определены отдельные дни для бесплатного посещения музеев.

Но есть льготы, которые действуют сейчас, но могут быть отменены в случае принятия проекта.

Во-первых, предлагается убрать из действующего законодательства пункт о первоочередном праве ветеранов труда на ссуды под застройку или на покупку жилья, дачного участка и пр.

Во-вторых, ветеранов труда хотят лишить права на первоочередное получение "местных строительных материалов на строительство или капремонт жилья".

То есть, самые затратные для бюджета статьи предлагается отменить.

Стоит отметить, что и сейчас эти нормы работают через раз. Но так они законодательно прописаны, старики могут требовать их выполнения. И лишатся такого права с принятием нового законопроекта.

Зато пожилым украинцам обещают содействие в продлении активного образа жизни. Местные власти обяжут создавать специальные программы для туризма, отдыха и творчества наших стариков.