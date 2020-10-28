Стало известно, что президент Беларуси Александр Лукашенко лично отдал приказ разогнать акцию протеста, которая прошла в воскресенье, 25 октября, в Минске.



Об этом сообщил сам Лукашенко в своем выступлении 27 октября, опубликованном на сайте телеканала СТВ.



"Картинки нет, ходили, ходили по Минску. Цель была захватить центр, в центр не пустили. Сумерки - пошли на отделы милиции. Пошли, что самое страшное, в спальные районы. Темно, люди перепуганы. Кто-то в семь часов вышел с детишками на улицу. Это что, нормально, когда толпа, пьяная, обезумевшая, проколотая наркотиками, прокуренная и пропитая ринулась в эти районы", - возмутился Александр Лукашенко.

Он так же объявил, что решение разогнать акцию было принято, чтобы обезопасить людей. Ведь протестующие начали якобы "вскрывать" квартиры и прятаться там.

Напомним, что, 25 октября в Беларуси прошел День народного ультиматума - протесты не согласных с итогами президентских выборов. В Минске прошла одна из самых многочисленных акций с начала протестов. Всего в тот день было задержано, по данным правозащитников, более 200 человек, по данным милиции - более 100 человек.











Начало речи Лукашенко про митинги в 2:52

Ранее "Страна" сообщала, что Лукашенко заявил о прозрении минчан во время протестов и пригрозил найти каждого зачинщика беспорядков.



Также говорилось, что президент Беларуси призвал отчислять бастующих белорусских студентов из вузов.