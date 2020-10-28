Главврач Киевской клинической больницы №4 Татьяна Мостепан дала несколько советов украинцев, которые не хотят стать жертвами эпидемии коронавирусной болезни.

Об этом она рассказала изданию "Обозреватель".

"Люди могут уберечь себя и своих близких только одним - тем, о чем мы все время говорим. Маски в общественных местах и так далее, а также превентивная медицина, которую никто не отменял. Это прогулки на свежем воздухе, это полноценное питание, это полноценный сон", - заявила медик.

По ее словам, в период осени можно употреблять витамин С, Омегу, препараты цинка и витамин D, для того чтобы максимально укрепить свой иммунитет, чтобы у организма были резервы бороться с болезнью и чтобы ее можно было перенести в легкой сформе.

Напомним, по состоянию на 28 октября в Украине выявлено 363 075 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19 (+7 474 за сутки), из них 6 755 летальных (+165), 148 642 пациента выздоровели.

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