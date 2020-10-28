В Государственном бюро расследований рассказали, для чего ведомству нужен телескоп стоимостью в 17 тысяч гривен из бюджетных средств.

Так, в ГБР объяснили "Стране", что телескоп нужен не для наблюдения за звездами.

"Данный прибор позволяет спецназу получать изображение с дальних расстояний", - прокомментировали необходимость покупки этого аппарата в пресс-службе ГБР в среду, 28 октября.

Ранее стало известно, что ГБР купило телескоп SIGETA ME-200 203/800 EQ4 стоимостью почти 17 тысяч гривен. Об этом свидетельствует информация, размещенная на сайте государственных закупок Prozorro.

Напомним, недавно стало известно о еще одной необычной госзакупке. Генштаб Вооруженных сил Украины решил приобрести 80 ручек Parker с гравировкой и позолотой, каждая из них стоит от 672 до 8760 гривен. Всего на ручки потратят больше 300 тысяч гривен.

Ранее мы писали о том, что Национальное антикоррупционное бюро Украины планирует заказать нагрудные знаки "За весомый вклад в борьбу с коррупцией" на 338 500 гривен.