Турецкие чиновники раскритиковали карикатуры на президента Реджепа Тайипа Эрдогана, которые были опубликованы в последнем номере французского журнала Charlie Hebdo. В частности, редакция издания была обвинена в расизме и дискриминации.

"Вы не можете никого обмануть, прячась за свободой слова. Я осуждаю аморальную публикацию недопустимой французской тряпки о нашем президенте. Я призываю нравственную, добропорядочную международную общественность выступить против этого позора", - написал вице-президент Турции Фуат Октай в Tвиттере.

В свою очередь глава управления по коммуникациям при администрации президента Турции Фахреттин Алтун заявил, что "расистские, ксенофобские, исламофобские и антисемитские подстрекательства", и "запугивания и провокации" не заставят турецкие власти отступить от своего пути.

"Антимусульманская программа президента Франции Макрона приносит свои плоды. Charlie Hebdo только что опубликовал серию так называемых комиксов, полных отталкивающих изображений, якобы нашего президента. Мы осуждаем эти отвратительные усилия по распространению культурного расизма и ненависти такой публикацией", - написал Алтун.

Также он обратился к международному сообществу с призывом осудить карикатуры на Эрдогана.

"Такие безответственные и бессмысленные нападения на нашу культуру только порождают расизм и дискриминацию. Мы призываем всех разумных европейских друзей бороться с этим примитивным культурным расизмом, интеллектуальным бесплодием и нецивилизованным стилем", - добавил Алтун.

Раскритиковал иллюстрации во французском журнале и пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын.

"Цель этих публикаций - отсутствие морали и порядочности, распространение ненависти и вражды. Превращение свободы слова во враждебность к религии и убеждениям может быть результатом болезненного мышления. Каждый со здравым умом должен осудить эту отвратительную публикацию", - считает представитель Эрдогана.

Напомним, 27 октября в продаже появился новый номер журнала Charlie Hebdo. На карикатуре, размещенной на обложке, изображен турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган в полуодетом виде. Он сидит в кресле с банкой напитка. При этом одной рукой он держит приподнятый подол паранджи женщины и восклицает: "О, пророк!". В подписи к карикатуре сказано, что президент страны "очень игрив в частной жизни".

Ранее Эрдоган заявил, что французский президент Эммануэль Макрон "нуждается в лечении психических расстройств". Такое заявление стало реакцией на его высказывания об исламе в связи с терактом в пригороде Парижа, где 18-летний исламист на почве религиозной вражды обезглавил школьного учителя.

После произошедшего жесткого убийства французского преподавателя Макрон заявил, что власти его страны начнут активную борьбу против носителей радикальной идеологии и созданных ими организаций.

В результате заявления Макрона были широко распространены в исламских государствах и привели к призывам бойкотирования французской продукции со стороны многих религиозных, общественных и политических организаций и деятелей.