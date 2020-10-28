В Министерстве обороны Азербайджана заявили об обстреле Вооруженными силами Армении из реактивной системы залпового огня "Смерч" города Тертер недалеко от зоны военных действий в Нагорном Карабахе. По предварительным данным, пострадавших нет.

Об этом написала пресс-служба ведомства на своей странице в Facebook в среду, 28 октября.

"Армянские Вооруженные силы, нарушая режим гуманитарного прекращения огня, продолжают подвергать ракетному обстрелу наших мирных жителей и гражданские объекты", - говорится в сообщении.

Напомним, 27 сентября Минобороны Азербайджана заявило о начале наступления на всей линии соприкосновения в зоне карабахского конфликта. В ведомстве сообщили, что проводится "контрнаступательная операция" в ответ на провокации с армянской стороны.

С тех пор Армения и Азербайджан дважды садились за стол переговоров. Сторонам удавалось договориться об установлении перемирия в различных форматах, однако спустя короткое время после подписания соответствующих соглашений военные действия в районе Нагорного Карабаха возобновлялись.