1 ноября в Молдове состоятся выборы президента, которые могут, как и в Белоруссии, перерасти в Майдан.

В рейтингах лидирует действующий лидер Игорь Додон, который признавал Крым российским, а его соцпартия является официальным партнером путинской "Единой России" (у него, по соцопросам, более 30% поддержки). Его главная оппонентка - ориентированная на Запад бывшая глава правительства Майя Санду, с примерно 18%.

И уже накануне голосования возникла сильная напряженность, что породило прогнозы о повторении белорусского и киргизского сценариев.

Противница Додона с самого начала кампании продвигает тезис о том, что выборы якобы будут сфальсифицированы и призывает к протестам в случае победы оппонента (по прогнозам, будет второй тур).

При этом страна подходит к выборам с новым политическим кризисом и патовой ситуацией в экономике из-за коррупции и эпидемии.

Эксперты говорят: победа Додона может превратить Молдову в "пророссийский анклав" прямо под боком Украины. Кроме того, она может открыть дорогу к мирной реинтеграции Приднестровья, что, возможно, станет примером и для разрешения конфликта на Донбассе.

"Страна" разбиралась, чего ждать Молдове от нынешних президентских выборов и станет ли республика очередной точкой напряженности на территории бывшего СССР.

И в Молдове не без соросят

Молдавские власти пытается снизить градус нервозности.

Додон, который четыре года назад пришел к власти после многолетнего правления различных "проевропейских коалиций", заявил, что Кишинев не допустит дестабилизации ситуации после выборов, а ключевые геополитические игроки, по его мнению, не заинтересованы в провоцировании беспорядков в стране.

"После выборов в Молдове будет мир. Я все для этого сделаю. У нас для этого достаточно рычагов. Силовые структуры готовы обеспечить в Молдове мир и спокойствие", - заявил президент республики.

С его точки зрения, Россия, США и Евросоюз не заинтересованы в нагнетании напряженности в Молдове. А его политические оппоненты должны отказаться от подобных планов, потому что они не смогут добиться поставленных целей подобным образом.

Додон выступает за дальнейшее сближение с Россией - что в Молдове многие приветствуют (Москва как раз выделила стране очередной транш в 3 миллиона евро).

Основной своей задачей на новый президентский срок Додон называет урегулирование приднестровского конфликта и воссоединение страны.

Согласно прошлогоднему исследованию Института маркетинга и социологических опросов, почти 40% молдован поддерживают курс действующего президента, столько же считают дружбу с Россией необходимым шагом, а резко против этого выступают только 19% молдаван.

Дионис Ченуша, эксперт молдавского аналитического центра "Expert Group", в беседе со "Страной" объясняет, что политический подъем пророссийских сил в Молдове произошел на фоне тяжелой экономической ситуации и серии коррупционных скандалов.

Санду же открыто выступает за евроинтеграцию Молдавии, а также пропагандирует ее объединение с Румынией (что эксперты называют популизмом, ведь вряд ли ЕС согласится принять одну из самых бедных и коррумпированных стран Европы, к тому же внутри самой Молдовы союз с румынами вызывает споры).

Бывшая премьер опирается на поддержку не только Запада, но и местных "спросят" - в стране действует сеть прозападных НПО, живущая за гранты Сороса.

Однако, по словам экспертов, демографическая структура населения меняется не в пользу проевропейских партий - молодежь выезжает на заработки. За рубежом трудится треть населения - около миллиона человек. Поэтому избиратель в Молдове "стареет", а пожилые люди ностальгируют по временам СССР, поэтому голосуют за пророссийских социалистов.

"Многие проевропейски настроенные молдаване в свое время получили румынские паспорта и выехали в Европу. Остаются те, кто считают, что выгоднее дружить с Россией. Когда РФ из-за политических разногласий с Кишеневым запретила импорт вина и сельхозпродукции, это ударило по многим молдаванам", - говорит "Стране" молдавский политолог Думитру Бунеску.

Треть населения Молдовы - русскоязычные. Родственники многих работают в России.

Кроме того, война в Приднестровье закончилась еще в 1992 году, в отличие от Донбасса, где конфликт тлеет до сих пор. Все это вкупе делает пороссийские настроения в Молдове значительно сильнее, чем в Украине. А значит, увеличивает шансы Додона на переизбрание.

"Рейтинг Додона рос благодаря дружбе с Россией"

Эксперты говорят: ни Соглашение об Ассоциации с ЕС, ни безвиз, которые страна получила раньше Украины, не закрепили молдаван на проевропейском пути.

Кстати, Додон заявлял о намерении аннулировать через парламент Соглашение, которое, по его мнению, лишь усугубило положение его страны: российский рынок оказался закрытым для молдавских товаров, а объем экспорта в ЕС упал.

"Нет сомнений в том, что рейтинг Додона вырос благодаря отношениям с Россией. Но влияние России является частью более широкого процесса гибридной войны в регионе", - говорит Ченуша.

При этом обстановка перед выборами накаляется - оппозиция заявляет о готовящихся фальсификациях, имея в виду, например, возможность подтасовок во время голосования в Приднестровье и в РФ.

Кроме того, Парламентская ассамблея Совета Европы отказалась направить миссию наблюдателей, формально - из-за коронавируса. Отсутствие наблюдателей ПАСЕ теоретически может стать одним из аргументов для непризнания итогов выборов.

"Но внешним игрокам не выгодна дестабилизация в Молдове, тем более страна стала чуть ли не единственной, где Россия и Запад договорились (прошлым летом они ради отстранения от власти олигарха Плахотнюка благословили коалицию провластной соцпартии и проевропейского блока ACUM, которая, впрочем, уже распалась,- Ред.). К тому же, Молдова - парламентская республика, и должность президента не так важна, как парламент. Также фигуру Додона нельзя сравнивать с Лукашенко, который более четверти века у власти, его переизбрание не может вызвать похожего на белорусский резонанс. Поэтому вряд ли стоит ждать серьезных потрясений в Молдове. И еще один важный фактор - в молдавском обществе за последние годы снизился протестный потенциал, до этого страну трясло от коррупционных скандалов и митингов, сейчас уже многие устали и хотят стабильности. Хотя протесты оппозиции, конечно, возможны", - прогнозирует Бунеску.

"Оппозицию кормит беглый друг Порошенко"

На фоне распада ситуативной коалиции прозападных сил и социалистов эксперты не исключают досрочных парламентских выборов, которые могут быть более судьбоносными.

Причиной стал постепенный переход депутатов-демократов в группу Pro Moldova во главе с экс-спикером парламента Адрианом Канду, близким к беглому олигарху и другу Порошенко Владу Плахотнюку, против которого возбуждено несколько уголовных дел в Молдове и России.

Именно Плахотнюк последние 10 лет контролировал парламент и правительство. Реальная власть в стране принадлежала ему.

Однако на минувших парламентских выборах в феврале прошлого года правящая Демпартия казавшегося непотопляемым Плахотнюка на фоне разгула коррупции взяла лишь третье место, потеряв рычаги управления, как и его украинский друг Порошенко.

Додон считает, что именно Плахотнюк подкупает нынче "перебежчиков", разваливая большинство в парламенте. Президент уже допустил досрочные выборы в парламент после президентских. И если он на них победит, то у него будут шансы получить и хороший результат в парламенте, сконцентрировав в своих руках всю власть.

"В целом же можно сказать, что идет противостояние не между Додоном и Санду, а между Додоном и Плахотнюком, который кормит оппозицию", - говорит Бунеску.

При этом официальное объединение людей Плахотнюка с проевропейским блоком Санду маловероятно, поскольку бывшая премьер и ее партия обещают бороться с олигархами, а друга Порошенко называла "диктатором".