Самый узнаваемый атрибут Дня всех святых - вырезанная тыква со свечой внутри. Ее называют фонарем или светильником Джека. Традиция вырезать тыквенные фонари в основном укрепилась в англоязычных странах. Считается, что такой светильник отгоняет злые силы от дома.

Хэллоуинские тыквы украсят праздник, вечеринку или станут элементом домашнего декора и у нас.

Собрали три способа вырезать жуткую или милую рожицу из тыквы на Хэллоуин. Для этого понадобятся тыква, шаблон для рисунка, острый нож, ложка, ручка или фломастер.

1. Тыква по шаблону

Классическую рожицу или другое изображение можно нарисовать ручкой или фломастером на тыкве самостоятельно или предварительно скачать и вырезать шаблон. Это можно сделать здесь и здесь.

Если вы будете использовать шаблон, дополнительно вам понадобится скотч или кнопки, ножницы и игла.

Кстати, из мякоти тыквы можно что-нибудь приготовить, например, крем-суп или запечь для салата с козьим сыром.

2. Тыква без шаблона

Фонарь Джека появился, как часть, ирландской легенды о пьянице Джеке, который одурачил самого Дьявола за что был обречен на вечные скитания.

Самый быстрый способ вырезать его - нарисовать рожицу ручкой или маркером прямо на тыкве. Чтобы такой светильник прослужил дольше - смажьте его изнутри растительным маслом.

Кстати, кроме свечей, можно использовать и электрическую подсветку, световые гирлянды.

3. Тыква с самодельным трафаретом

Можно нарисовать шаблон самостоятельно на листе бумаги. Затем закрепить его на тыкве, наметить контуры вилкой и доделать дело ножом.

Популярность фонарей Джека докатилась и до Украины, так что в канун праздника тыквы нередко дорожают.