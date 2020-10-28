В Филадельфии (штат Пенсильвания) уже два дня не утихают протесты после убийства полицейскими темнокожего мужчины. В ходе столкновений пострадали сотрудники правоохранительных органов, арестованы десятки человек.

Об этом сообщает CNN.

Так, в понедельник, 26 октября произошел трагичный инцидент. Полицейские застрелили темнокожего мужчину по имени Уолтер Уоллес, предположительно вооруженного ножом. По предварительным данным, сотрудники полиции открыли огонь после многократных предупреждений.

После этого происшествия в Филадельфии начались беспорядки. В город ввели несколько сотен нацгвардейцев. Ряд магазинов были разрушены и разграблены. В данный момент недовольные убийством Уолтера Уоллеса продолжают массовые акции протеста.

На видео, что публикует Tелеграм-канал "Политика страны" видно, как недовольные демонстранты грабят супермаркет.

Напомним, в Миннеаполисе 25 мая 46-летний темнокожий Джордж Флойд умер в больнице после того, как белый полицейский Дерек Шовин при задержании применил к нему болевой прием. После этого в США начались антирасистские акции протеста.

Как сообщалось, американские демократы боятся, что протесты помогут Трампу выиграть выборы.