Сегодня Олег Ляшко окончательно проиграл выборы в Раду на Черниговщине. Хотя имел казалось бы все шансы войти в парламент.

Условия ему для этого создали, мягко говоря, тепличные - причем, постаралась даже партия власти.

Однако главный "радикал" страны уже второй раз подряд пролетел мимо парламента. Победу ему не смогли натянуть даже консолидированные усилия олигархов и топовых политиков.

Разбирались, как и почему проиграл главный вилоносец страны.

Что это были за выборы

Летом ЦИК объявил промежуточные выборы в Раду на 208-м мажоритарном округе в Черниговской области. Этот округ включает Бахмачский, Борзнянский, Куликовский, Менский, Талалаевский районы, а также часть Ичнянского района. Центр округа - городок Бахмач.

Почему в Раде образовалось вакантное место?

Дело в том, что депутат группы "Доверие" Валерий Давиденко, который прошел в Раду от этого округа, в мае был найден мертвым в собственном офисе. По официальной версии он застрелился, хотя нардепы-коллеги в это не верят: Давиденко до последних дней жизни был жизнерадостным и активным в парламенте.

Как бы то ни было, ЦИК объявил в июне довыборы и назначил на 25 октября - одновременно с местными выборами. На избирательный процесс выделили 12 миллионов гривен.

"Страна" в день смерти Давиденко сообщила со ссылкой на свои источники, что вместо погибшего нардепа в Раду будет баллотироваться глава Радикальной партии Олег Ляшко. Сам он из Чернигова, а по 208-му округу уже проходил в Раду на выборах 2012 года.

То есть дорожка, чтобы вернуться в парламент, здесь для Ляшко уже проторенная. Напомним, что прошлым летом он проиграл выборы в Раду, поскольку его партия набрала чуть более трех процентов голосов и не преодолела проходной барьер.

Уже в сентябре наш прогноз сбылся: ЦИК зарегистрировал Олега Ляшко в качестве кандидата.

"Я пойду на этот округ и выиграю выборы... Все люди хотят, чтобы Ляшко был в парламенте, потому что Рада без Ляшко - как село без церкви", - хвастливо заявлял тогда бывший нардеп.

Кроме него на штурм парламента отправились еще два вероятных фаворита: "слуга народа" Анатолий Гунько и вдова погибшего депутата Давиденко Людмила.

Как под Ляшко округ сливали

Гунько, хоть и представлял партию власти, но изначально выглядел как слабый кандидат в сравнении с Ляшко.

Он занимался юридическим консалтингом в сфере агробизнеса и уже имел негативный опыт участия в выборах, которые проиграл на соседнем, 209-м округе, баллотируясь в Раду от "Батькивщины". Да к тому же за ним тянулся шлейф негатива из многочисленных уголовных дел.

Поэтому у многих выбор "Слуги народа" вызвал недоумение. И подозрение в том, что округ намеренно сдают под победу Ляшко.

Основания для такого предположения имелись. Не секрет, что персону главного радикала активно рекламируют СМИ, входящие в орбиту Рината Ахметова. Источники в "Слуге народа" сообщали "Стране", что есть договоренность между Ахметовым и Банковой о прохождении Ляшко.

И внешне все выглядело именно так. Для радикала были созданы все условия. Избирком откровенно сливал Гунько, зарегистрировав сразу двух его клонов-однофамильцев, которые по итогу оттянули на себя более 4% голосов.

Похожего "финта" с тезками Ляшко, которых явно можно было отыскать немало, никто даже не пытался провернуть. То есть за победу своего кандидата "слуги" не очень переживали.

Более того - полиция ревностно боролась с теми, кто вел кампанию против Ляшко. Журналиста Василия Крутчака задержали после того, как он в центре Бахмача разместил плакат: "Боря, я возвращаюсь. Олег" (намек на видео допроса Ляшко 1993 года, где тот признается в гомосексуальных связях с неким Борисом).

Параллельно СМИ начали вести компромат-кампаню против Гунько (в нее включились и медиа Ахметова) - его обвинили в земельных махинациях и назвали человеком владельца сети "Эльдорадо" и бизнес-центра "Гулливер" Виктора Полищука.

За два дня до выборов главный радикал выпустил клип "Не відступай", где в обычной для себя эпатажной манере представил себя борцом за добро.

Радикальный перелом

В общем, все было готово к победе Ляшко. Однако что-то пошло не так.

Через минуту после закрытия участков главный радикал провозгласил себя победителем выборов. "Спасибо всем и каждому за победу на 208 округе. Это наша общая победа! Я вернулся", - заявил он в Facebook.

Но уже через полчаса Ляшко выложил возмущенное видео, где заявил, что победил по экзитполам, но теперь его триумф пытаются украсть.

Радикал обвинил СБУ и "слуг народа" в фальсификации результатов голосования. И обратился к Владимиру Зеленского, чтобы тот прекратил это беззаконие.

Через несколько минут радикала вывели в эфир ток-шоу Савика Шустера, где он подтвердил свои обвинения в адрес СБУ и "зеленых".

Причина "зрады" выяснилась на следующее утро. По итогам первого подсчета голосов, Анатолий Гунько лидировал на округе. Ляшко был вторым. По этому поводу Ляшко внезапно поддержал начштаба "Евросолидарности" Александр Турчинов.

"Слуги народа" позорно проиграли местные выборы. Но они не останавливаются и пытаются такими же методами обеспечить победу кандидата от СН в 208-м округе, где происходят довыборы в Верховную Раду Украины", написал он в Facebook.

Но вмешательство пастора не помогло.

Хотя сначала, в течение дней, пока ЦИК считал протоколы, весы колебались: основные конкуренты постоянно менялись местами. Но уже вчера стало понятно, что Гунько выигрывает. И сегодня, по итогам обработки 100% бюллетеней, Ляшко проиграл выборы.

Не помогли даже "техники"-однофамильцы Гунько, которые оттянули на себя 4,2% голосов. Даже с учетом этого "слуга народа" обошел радикала на три процента.

Почему проиграл Ляшко? Мнения соцсетей

На самом деле о том, что у Ляшко позиции на округе неоднозначные было очевидно еще до выборов.

Например, "Страна" за неделю до голосования побывала на округу и поговорила с местными людьми. Отношения к Ляшко там было далеко не у всех положительное. Шлейф скандалов за ним тянулся очень мощный и для избирателей даже невнятный Гунько оказался более предпочтительным, чем Ляшко.

Впрочем, во время подсчета голосов, безусловно, по команде сверху Ляшко могли бы приписать победу (разрыв был очень небольшой), но такой команды не поступило, несмотря на усилия лобби Ахметова.

Почему?

Как пояснили источники "Страны", у Зеленского были крайне раздосадованы низким результатам "слуг народа" на местных выборах, а потому, когда выяснилось, что их кандидат неожиданно побеждает Ляшко, не захотели терять хотя бы эту победу. И теперь используют ее в пиар-целях как доказательство того, что не все так плохо.

Telegram-канал "Политика Страны" пишет, что итог голосования хоть и неожиданный для многих, но вполне закономерный и скоро в публичном пространстве останется только один Ляшко – тот, который вещает о коронавирусе.

"Итак, Олег Ляшко пролетает мимо Рады. Обработано 100% протоколов.

За "слугу народа" Анатолия Гунько отдали свои голоса 34,10% избирателей (это 21 245 голосов). Олег Ляшко занял второе место. Его поддержали 31,78% избирателей (19 799 голосов).

И это при том, что клоны Гунько оттянули на себя еще 4% голосов. Но это не помогло Ляшко. Также как и массированная поддержка Ахметова и его СМИ.

Впрочем, такой исход является парадоксом только на первый взгляд.

Политический путь Ляшко хорошо известен. Как он работал на Порошенко, как он участвовал в его провокациях (в том числе и в фальсификации уголовного дела против главного редактора "Страны" Игоря Гужвы) и многое другое.

Поэтому итог голосования хоть и неожиданный для многих, но вполне закономерный.

Теперь Олег Ляшко, судя по всему, лишится щедрого финансирования Ахметова. И вообще скоро в публичном пространстве останется один Ляшко – тот, который вещает о коронавирусе".

"Пролетая как Ляшко над 208 округом" - написала ведущая блога "Ясно.Понятно" Олеся Медведева.

Также она подробно разобрала, как пролетел главный вилоносец страны. И почему у него не получилось попасть а Раду, несмотря на поддержку Ахметова.

"В этот проект Ахметов влил кучу бабла, Юлю убедительно попросили не ставить на этот округ своего кандидата, чтобы уступить Ляшко. Сам Ляшко снял идиотский клип с пародией на себя по рекомендации политтехнологов Рината, так как кроме эпатажа у него ничего нет, Шустера заставили даже пригласить его в студию спеть дебильную песенку и при этом Савик по сценарию должен был мило улыбаться... Но в день голосования вилы не воткнулись, рубильник не включился и избиратели, весело смеясь с клипа, послали всю эту шоблу нах)) Зато в этой истории вскрылась запасная агентура Рината: Сакварелидзе, Турчинов и т.д" - написал блогер Сергей Наумович.

"208 округ окончательно послал Ляшко с вещами на выход" - написал журналист Василий Крутчак.

"Последние три года я твержу, что РЛА (Ахметов - Ред.) возможно и толковый олигарх и манагемент у него в бизнесе толковый, но политический манагемент у него просто никакой, а его ставки в политике просто фееричны. Но может это и к лучшему. Прям боюсь представить, что бы было, если бы еще и политический манагемент у него был хорошим" - написал политический эксперт Михаил Чаплыга.

Журналист Александр Барабошко иронизирует над словами Ляшко о том что "слуги" хотят украсть у него победу.

"Власть всеми силами пытается украсть победу у Олега Ляшко, именно поэтому они зарегистрировали еще 2 однофамильца его конкурента.

Результат на табло, радикальная партия просто пропала, Ляшко не проходит в некогда базовом округе".

Сам же Олег Ляшко вчера, когда уже с проигрышем было все понятно, туманно пообещал "бороться за богом данное право людей избирать себе власть".