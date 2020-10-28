В ночь с 27 на 28 октября в Риме, где ввели комендантский час, недовольные карантинными ограничениями из-за коронавируса итальянцы утроили акцию протеста. Полиция разгоняла демонстрантов при помощи водометов.

Об этом сообщает и публикует видео агентство РИА "Новости" на своем Telegram-канале.

Так, на видео запечатлены несколько сотен человек. Они подожгли мусорные контейнеры, повредили припаркованные автомобили и мотороллеры, перекрыли движение на дороге. На улицы вышли сотни правоохранителей. В ход пошли водометы.

Напомним, 26 октября в Италии ужесточили карантин. С 26 октября до 24 ноября запрещена работа спортзалов, общественных бассейнов, кинотеатров и театров. Кроме того, прекращается работа всех точек общественного питания, включая бары, рестораны и кафе после 18:00.

Также мы рассказывали, что в Братиславе на этих выходных прошли марши против ужесточения карантина из-за коронавируса.