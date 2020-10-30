Предлагаем гороскоп на эту пятницу, 30 октября, для всех знаков Зодиака. Это 13-й лунный день под покровительством Овна. Луна находится в растущей фазе и максимально приближается к пику полнолуния. Период благоволит общительным людям. Успех к ним придет благодаря участию в массовых и публичных мероприятиях, а также коллективной деятельности.

Овен (21.03 - 20.04)

Сегодня важно быть осторожными при заключении сделок с недвижимостью. Остерегайтесь кредитных обязательств и подписания договоров с неприемлемыми для себя условиями. Важно быть кристально честными, строго придерживаться буквы закона.

Телец (21.04 - 20.05)

Сегодня важно забыть о своих целях и включить энергосберегающий режим. Это касается не только финансов, но и сил. Приобретения сейчас не пойдут вам на пользу и не принесут никакой радости.

Близнецы (21.05 - 21.06)

Сегодня важно не выкладывать на кон все свои козыри, чтобы не спугнуть удачу. Прислушайтесь к себе. Так вы быстрее поймете, как можно оказаться в нужном месте в нужное время.

Рак (22.06 - 22.07)

Главное для Раков - не опаздывать с решениями и не опережать события. Важно точно рассчитать все детали и следовать оптимальному балансу между интуицией и логикой. Вам будет нелегко выбрать нужный ритм, но вы справитесь со всеми вызовами.

Лев (23.07 - 23.08)

Для Львов настало время завершать дела и доводить до ума сложные проекты. Анализируйте опыт и делайте выводы на будущее. Не бойтесь признавать своих ошибок: только так вы сможете их исправить и продолжить движение вперед.

Дева (24.08 - 23.09)

Звезды советуют Девам не доверять красивым рекламным слоганам из серии "Возьми сейчас - заплати потом". Не шикуйте, живите по средствам. Для вас главное - не потерять рациональное зерно в мире, где столько много соблазнов.

Весы (24.09 - 23.10)

Сейчас удачное время, чтобы разрешить все финансовые вопросы. Очень важно обеспечить себя и своих близких всем необходимым, чтобы жить комфортно и ни в чем не нуждаться. А вот что вам для этого потребуется - новый автомобиль, пылесос или яхта, - решайте сами.

Скорпион (24.10 - 22.11)

Старые принципы Скорпиона сегодня не будут работать, а новые еще предстоит сформировать. Звезды предупреждают, что сегодня у вас могут преобладать нестабильные эмоции. Вы будете склонны к импульсивным поступкам. Остерегайтесь мошенников, которые не преминут воспользоваться таким удачным случаем.

Стрелец (23.11 - 21.12)

Стрельцам уже давно хочется отдохнуть от суеты. Однако мысли об отпуске звезды советуют пока что отложить. Направьте свою энергию на укрепление отношений с партнерами - по бизнесу и по браку. Постарайтесь до конца месяца разобраться со всеми спорными вопросами.

Козерог (22.12 - 20.01)

Благоприятный день для осмысления своего пути и переоценки ценностей. Вам давно пора задуматься не только о своем будущем, но и о судьбе своих детей, внуков. 13 лунный день подходит для создания семьи и того, чтобы стать осознанными и зрелыми.

Водолей (21.01 - 20.02)

Водолеям пора взглянуть на мир с нового ракурса. Для вас многое станет очевидным. Сегодняшний день - время озарений и ясности, настойчивости и скорости, мастерства и профессионализма. Чем решительнее вы будете себя вести, тем успешнее завершится ваше начинание.

Рыбы (21.02 - 20.03)

У Рыб наступает период внутренней трансформации. Итогом преобразований станет ваша готовность к серьезным переменам - в личной и социальной жизни. Это время благоприятное для самоанализа, духовного и личностного роста, а также поиска ответов на важные вопросы.