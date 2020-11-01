В ноябре в Украине обещают дожди с "окошками" солнечных дней, похолодание в середине месяца, в конце месяца - морозы по ночам и мокрый снег.

Читайте, какой будет погода в ноябре. Прогноз на месяц для Украины и Киева.

Прогноз погоды на ноябрь в Украине

По данным Укргидрометцентра, средняя месячная температура в ноябре будет колебаться в диапазоне +1...+8. В Карпатах 0...+3.

Количество осадков - в пределах нормы для ноября 37-65 мм. На востоке Украины и в Сумской области дождей будет меньше нормы - 28-32 мм. А на Закарпатье, наоборот, будет дождливо - до 110 миллиметров осадков.

Как передает Meteoprog, в большинстве регионов температура снизится в среднем до 0...+7.

Народный синоптик Владимир Деркач прогнозирует дожди в начале месяца. В середине месяца погода улучшится, выглянет солнце, правда, температура при этом ощутимо снизится. В конце месяца вновь пойдут дожди, возможно, с мокрым снегом. Минусовая температура в третьей декаде ноября ожидается ночью, изредка мороз будет и днем.

Погода в Киеве в ноябре

По данным сайта Gismeteo, в Киеве в начале ноября, примерно до 5-го числа, пройдут дожди. Дневная температура +9...+1.

Далее на несколько дней установится сухая погода. После 10-го ноября вновь обещают осадки. Похолодает до +4...+6 днем, ночью +2...4.

С 18 ноября наступит ясная и солнечная погода, при этом днем будет +3...+4, а ночью возможен мороз от -1 до -3. Минусовая температура ночью продержится, как минимум, до конца месяца.

С 22 ноября в столице вновь зарядят дожди. В этот раз, с мокрым снегом.

Погода в Киеве на месяц по данным Gismeteo

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