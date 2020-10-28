В ночь на 28 октября между селами Собичево и Маковое Шосткинского района Сумской области произошло страшное дорожно-транспортное происшествие. В результате аварии погибли четыре человека, еще одна пассажирка госпитализирована в больницу.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции региона.

По предварительным данным, 20-летний водитель автомобиля "Audi", не справился с управлением и столкнулся с отбойником. В результате чего он и трое человек, которые находились с ним в машине, от полученных травм погибли на месте происшествия. Еще одну его пассажирку с телесными повреждениями доставили в Шосткинскую ЦРБ.

Сейчас на месте работают правоохранители и осматривают место происшествия. Также они устанавливают причины и обстоятельства ДТП. В данный момент решается вопрос об открытии уголовного производства по данному факту.

Напомним, вчера, 27 октября, под Киевом в ДТП погибла член избирательной комиссии.

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