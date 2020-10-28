Харьковская и Одесская области, а также Киев лидируют по числу новых случаев коронавирусной болезни, выявленных за сутки.

Об этом в среду, 28 октября, со Минздрав сообщает в своем телеграм-канале "Коронавирус_инфо".

Статистика распространения коронавируса по регионам Украины на 27 октября:

Винницкая область - 9 697 (+191)





Волынская область - 12 871 (+236)





Днепропетровская область - 13 915 (+497)





Донецкая область - 9 024 (+205)





Житомирская область - 13 154 (+276)





Закарпатская область - 13 571 (+226)





Запорожская область - 8 852 (+389)





Ивано-Франковская область - 19 247 (+332)





Кировоградская область - 2 212 (+55)





г. Киев - 35 450 (+563)





Киевская область - 15 465 (+309)





Львовская область - 28 484 (+398)





Луганская область - 3 416 (+95)





Николаевская область - 7 317 (+123)





Одесская область - 23 207 (+567)





Полтавская область - 8 639 (+289)





Ровенская область - 18 299 (+296)





Сумская область - 10 974 (+164)





Тернопольская область - 19 818 (+296)





Харьковская область - 34 441 (+635)





Херсонская область - 3 454 (+110)





Хмельницкая область - 14 228 (+383)





Черновицкая область - 20 509 (+392)





Черкасская область - 8 539 (+238)





Черниговская область - 8 292 (+209)

Всего за сутки в Центр общественного здоровья поступило 8 145 сообщений о подозрении на коронавирус. Всего с начала 2020 года зарегистрировано 435 812 сообщений о подозрении на Covid-19. Всего проведено 3 129 235 тестирований методом ПЦР.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Напомним, 28 октября (по состоянию на 09:00) в Украине 363 075 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19, из них 6 755 летальных (+165 за прошедшие сутки), 148 642 пациента выздоровели. За сутки зафиксировано 7 474 новых случая. За сутки из больниц выписаны 3 306 пациентов.

Ранее в Минздраве заявили, что коронавирусный карантин в Украине ужесточат, если за сутки в стране выявят 15 000 и больше случаев Covid-19.