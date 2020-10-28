Минздрав опубликовал свежие данные по распространению коронавируса по регионам на 28 октября
Харьковская и Одесская области, а также Киев лидируют по числу новых случаев коронавирусной болезни, выявленных за сутки.
Об этом в среду, 28 октября, со Минздрав сообщает в своем телеграм-канале "Коронавирус_инфо".
Статистика распространения коронавируса по регионам Украины на 27 октября:
- Винницкая область - 9 697 (+191)
- Волынская область - 12 871 (+236)
- Днепропетровская область - 13 915 (+497)
- Донецкая область - 9 024 (+205)
- Житомирская область - 13 154 (+276)
- Закарпатская область - 13 571 (+226)
- Запорожская область - 8 852 (+389)
- Ивано-Франковская область - 19 247 (+332)
- Кировоградская область - 2 212 (+55)
- г. Киев - 35 450 (+563)
- Киевская область - 15 465 (+309)
- Львовская область - 28 484 (+398)
- Луганская область - 3 416 (+95)
- Николаевская область - 7 317 (+123)
- Одесская область - 23 207 (+567)
- Полтавская область - 8 639 (+289)
- Ровенская область - 18 299 (+296)
- Сумская область - 10 974 (+164)
- Тернопольская область - 19 818 (+296)
- Харьковская область - 34 441 (+635)
- Херсонская область - 3 454 (+110)
- Хмельницкая область - 14 228 (+383)
- Черновицкая область - 20 509 (+392)
- Черкасская область - 8 539 (+238)
- Черниговская область - 8 292 (+209)
Всего за сутки в Центр общественного здоровья поступило 8 145 сообщений о подозрении на коронавирус. Всего с начала 2020 года зарегистрировано 435 812 сообщений о подозрении на Covid-19. Всего проведено 3 129 235 тестирований методом ПЦР.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Напомним, 28 октября (по состоянию на 09:00) в Украине 363 075 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19, из них 6 755 летальных (+165 за прошедшие сутки), 148 642 пациента выздоровели. За сутки зафиксировано 7 474 новых случая. За сутки из больниц выписаны 3 306 пациентов.
Ранее в Минздраве заявили, что коронавирусный карантин в Украине ужесточат, если за сутки в стране выявят 15 000 и больше случаев Covid-19.