За прошедшие сутки 27 октября в Украине было выявлено рекордное число летальных случаев среди пациентов с коронавирусной болезнью. Так, Covid-19 привел к смерти более 160 человек.

Об этом в среду, 28 октября, информирует пресс-служба Совета национальной безопасности и обороны.

Так, украинские медики за прошедшие сутки констатировали смерть 165 человек, которые боролись с коронавирусной болезнью. Общее число летальных случаев от Covid-19 в Украине выросло до 6 755.

Стоит отметить, что предыдущий антирекорд по смертности от коронавирусной болезни в стране был зафиксирован за сутки 20 октября. Тогда скончался 141 пациент.

Ранее мы писали, что по состоянию на утро среды, 28 октября, в Украине подтвердилось еще 7 474 новых случая Covid-19.