Рождественские мероприятия с участием Папы Римского Франциска в этом году пройдут онлайн, люди не смогут их посетить из-за карантинных ограничений.

Об этом во вторник, 27 октября, сообщили представитель посольства Германии в Ватикане, как передает информагентство ACI Stampa.

Так, дипломаты в Ватикане были проинформированы, что рождественская служба будет проходить "в закрытом формате, без присутствия дипломатического корпуса". Мероприятие будет транслироваться онлайн.

В свою очередь архиепископ Оливер Лахль, являющийся представителем посольства Германии, подтвердил что Ватикан направил соответствующее уведомление о праздновании Рождества.

Отмечается, что Ватикан выполняет распоряжения итальянских властей касательно карантина, и сам Папа Франциск сказал две недели назад, что не сможет приветствовать верующих как обычно, чтобы не создавать многолюдных собраний на фоне эпидемии коронавируса.

24 декабря католический лидер обычно проводит рождественскую мессу в Соборе Святого Петра перед аккредитованными ватиканскими дипломатами и небольшой выбранной аудиторией.

Напомним, в марте Папа Римский Франциск провел первую в историю онлайн-аудиенцию в связи с эпидемией Covid-19. Католическая Пасха в этом году также прошла без публики по этой же причине.

Ранее мы писали о том, как Папа Римский провел встречу с верующими, во время которой он нарушил рекомендованную дистанцию и снял защитную маску, заявив, что "любовь победит коронавирус".