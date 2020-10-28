Президент Украины Владимир Зеленский в день 76-й годовщины изгнания из Украины нацистских захватчиков почтил память погибших во Второй мировой войне. По этому случаю по инициативе главы государства был установлен венок на могиле Неизвестного солдата в Парке Вечной Славы в столице.

Об этом сообщает пресс-служба президента, в среду, 28 октября.

"Украина всегда будет помнить тех, кто отдал свою жизнь, освобождая нашу землю от захватчиков. За мир украинцы заплатили очень высокую цену, и самим высоким уважением доброй памяти погибших есть наша с вами преданность делу сохранения мира", - сказал Зеленский.

Ранее мы писали, что Зеленский почтил память десантников погибших при атаке на Ил-76 в аэропорту Луганска.

Также рассказывали, как президент ездил на Донбасс, чтобы на передовой наградить военных.