По состоянию на утро среды, 28 октября, в Украине подтвердилось еще 7 474 новых случая заражения коронавирусом. Общее число заболевших таким образом достигло отметки в 363 075 человек.

И это лишь немного не дотягивает до антирекорда 23 октября, когда число новых зараженных за сутки составило 7 517 человек.

Добавим так же, что вчера, 27 октября, в Украине общее число зараженных достигло показателя в 355 601 человек. И было выявлено 6 677 новых зараженных за сутки.

С начала эпидемии Covid-19 в Украине скончалось 6 590 пациентов с этим диагнозом. Выздоровели уже 145 336 человек. Число активных случаев коронавирусной болезни в Украине, по последним данным, составляет 211 149 человек (+ 7 474 за сутки).

Об этом гласят данные Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).

Напомним, мы сообщали, что Ррежиссер Роман Виктюк накануне дня рождения попал в реанимацию с коронавирусом.

Так же "Страна" рассказывала о том, что 75-летний юморист Петросян попал в больницу из-за подхваченного коронавируса.