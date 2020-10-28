Официальный сайт предвыборной кампании действующего президента США Дональда Трампа подвергся хакерской атаке. На стартовой странице было размещено сообщение о том, что "мир устал от фейковых новостей, ежедневно распространяемых главой государства".

Взлом сайта в среду, 28 октября, подтвердили в предвыборном штабе Трампа.

"Ранее этим вечером сайт кампании Трампа был выведен из строя, и мы работаем с правоохранительными органами, чтобы выяснить источник атаки", - заявил директор по коммуникациям предвыборной кампании Трампа Тим Мертоу.

Стартовая страница www.donaldjtrump.com после взлома. Скриншот

По его словам, хакерам не удалось получить доступ к конфиденциальной информации. На данный момент работа сайта восстановлена.

Стоит отметить, что взлом произошел менее чем за неделю до выборов президента США, которые состоятся 3 ноября.

Напомним, недавно нидерландский хакер подобрал пароль к Твиттеру Дональда Трампа. Для входа в свою учетную запись глава государства использовал кодовое слово "maga2020" (Make America Great Again 2020).

Ранее мы писали, что в январе этого года хакеры разместили на сайте Федеральной депозитарной библиотечной программы снимок с окровавленным президентом США Дональдом Трампом.