В политических кругах распространяются слухи о грядущих кадровых переменах в Офисе президента Владимира Зеленского.

Об этом сообщает Telegram-канал "Политика страны".

Слух первый - об отставке главы Офиса президента Андрея Ермака. Слух этот, что характерно, пошел из среды западных посольств. А потому, вероятно, связан с последними событиями вокруг НАБУ и Конституционного суда. В то же время сразу несколько источников в Офисе президента этот слух опровергли, назвав дезинформацией.

Слух второй - об отставке первого заместителя главы ОП Сергея Трофимова (отвечает за работу с регионами) по причине плохих результатов "слуг народа" на местных выборах. Но стоит напомнить, что этот слух пошел еще до выборов и был связан, как писала "Страна" со скандалом с помощником Трофимова, который оказался замешан в коррупционных схемах на строительном рынке.

Как сообщают источники "Страны" в ОП сейчас вопрос об отставке Трофимова по-прежнему обсуждается. И по-прежнему в связи с коррупцией, а не с выборами. Решение на 100% еще не принято. Но вероятно.

Ранее "Страна" сообщала, что Олег Ляшко проиграл выборы в Раду.