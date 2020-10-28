Лидер правящей партии Польши "Право и справедливость" Ярослав Качиньский выступил с обращением к нации после того, как в стране начались акции протеста против тотального запрета абортов.

В частности Ярослав Качиньский призвал не использовать детей в протестах и остановить атаку феминисток на католические храмы. Об этом передает польское агентство ПАП.

Ярослав Качиньский заявил, что нападения феминисток на церкви и сам факт того, что нападающие не останавливаются перед надругательством над чувствами верующих, говорит об их безразличии к общепринятым ценностям, идеалам, культуре и нормам нравственности в Польше.

"Эта атака на церковь - это то наступление, которое должно уничтожить Польшу, привести к триумфу сил, власть которых закончит историю польского народа, как мы его до этого понимали", - сказал Качиньский.

Политик заявил, что в протестные акции недопустимо вовлекать детей, потому что это особенно вредно для их неокрепшей психики, и призвал всех граждан, разделяющих традиционные ценности, не допустить этого.

"Дети очень часто участвуют в этих демонстрациях по призыву взрослых. Вредность этого аспекта особенно велика. Мы должны защищать наши церкви любой ценой", - заявил Качиньский.

Так же он заявил, что массовые акции протеста наглядно показывают, что в них участвуют специально обученные люди.

Напомним, что "Страна" проанализировала почему Польшу в карантин охватили массовые протесты под матерными лозунгами. Подробности можно прочитать здесь.

Так же мы сообщали, что активистка Femen полностью оголилась у посольства Польши в Киеве, протестуя против запрета абортов.