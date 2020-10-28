После того как НАК "Нафтогаз" объявил о повышении для украинцев цены на газ уже с 1 ноября, стало известно, что это только начало. В компании предупредили, что цены на голубое топливо для населения будут расти и дальше.

Об этом пресс-служба "Нафтогаза" сообщила в соцсети.

"Постепенно начинается отопительный сезон, а с ним растет спрос на газ. Это привело к росту цен на европейских хабах, которые, по распоряжению правительства, используются для расчета цены газа для производителей тепла.

Буквально за месяц цена газа в Европе выросла на 26%, а значит - пришлось пересмотреть цену газа для украинских производителей тепла на октябрь. Прогнозы указывают, что в ноябре-декабре следует ожидать дальнейшего подорожания газа. Но значительные запасы в подземных хранилищах Украины и Европы удержат цены от стремительного роста", - заявили в "Нафтогазе".

Подробно о ситуации с повышением цен на газ для украинцев можно прочитать в нашей публикации.

Напомним, ранее "Страна" сообщала, что ради транша МВФ Кабмин лишает себя права менять руководство "Нафтогаза".