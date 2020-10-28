Центральная избирательная комиссия Украины (ЦИК) завершила подсчет голосов на довыборах в Верховную Раду по одномандатному округу №208 в Черниговской области.

Глава Радикальной партии Олег Ляшко проиграл кандидату от "Слуги народа" Анатолию Гунько.

Об этом свидетельствуют данные сайта ЦИК.

Согласно подсчетам 100% бюллетеней, за Анатолия Гунько отдали свои голоса 34,10% избирателей (это 21 245 голосов). Олег Ляшко занял второе место. Его поддержали 31,78% избирателей (19 799 голосов).

Примечательно и то, что на выборах были зарегистрированы и два клона кандидата-победителя, которые отобрали у "слуги народа" 2 633 голоса. Но даже это не помогло главному радикалу Украины пройти в Раду.

Напомним, ранее "Страна" сообщала, что вслед за Олегом Ляшко выборы в киевский облсовет проиграла и его супруга Росита.