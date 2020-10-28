Опубликована карта распространения коронавируса по областям Украины на 28 октября
В Минздраве показали карту распространения коронавируса в разных регионах страны по состоянию на 28 октября. За последние сутки заразилось еще 7 474 человека, излечилось 3 306 пациентов и скончалось 165.
Об этом сообщает Центр общественного здоровья в Facebook.
- Винницкая область - 9 697 случаев;
- Волынская область - 12 871 случай;
- Днепропетровская область - 13 915 случаев;
- Донецкая область - 9 024 случая;
- Житомирская область - 13 154 случая;
- Закарпатская область - 13 571 случай;
- Запорожская область - 8 852 случая;
- Ивано-Франковская область - 19 247 случаев;
- Кировоградская область - 2 212 случаев;
- Киев - 35 450 случаев;
- Киевская область - 15 465 случаев;
- Львовская область - 28 484 случая;
- Луганская область - 3 416 случаев;
- Николаевская область - 7 317 случаев;
- Одесская область - 23 207 случаев;
- Полтавская область - 8 639 случаев;
- Ровенская область - 18 299 случаев;
- Сумская область - 10 974 случая;
- Тернопольская область - 19 818 случаев;
- Харьковская область - 34 441 случай;
- Херсонская область - 3 454 случая;
- Хмельницкая область - 14 228 случаев;
- Черновицкая область - 20 509 случаев;
- Черкасская область - 8 539 случаев;
- Черниговская область - 8 292 случая.
Напомним, в Германии ужесточают карантинные меры, в связи с ростом новых случае Covid-19. Новые ограничения вступают в силу со 2 ноября.
Как сообщала "Страна", в связи с ухудшением ситуации с коронавирусом власти Швейцарии приняли решение ввести в стране комендантский час с 29 октября.
Подпишитесь на телеграм-канал Политика Страны, чтобы получать ясную, понятную и быструю аналитику по политическим событиям в Украине.