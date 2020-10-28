В Минздраве показали карту распространения коронавируса в разных регионах страны по состоянию на 28 октября. За последние сутки заразилось еще 7 474 человека, излечилось 3 306 пациентов и скончалось 165.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья в Facebook.

Винницкая область - 9 697 случаев;

Волынская область - 12 871 случай;

Днепропетровская область - 13 915 случаев;

Донецкая область - 9 024 случая;

Житомирская область - 13 154 случая;

Закарпатская область - 13 571 случай;

Запорожская область - 8 852 случая;

Ивано-Франковская область - 19 247 случаев;

Кировоградская область - 2 212 случаев;

Киев - 35 450 случаев;

Киевская область - 15 465 случаев;

Львовская область - 28 484 случая;

Луганская область - 3 416 случаев;

Николаевская область - 7 317 случаев;

Одесская область - 23 207 случаев;

Полтавская область - 8 639 случаев;

Ровенская область - 18 299 случаев;

Сумская область - 10 974 случая;

Тернопольская область - 19 818 случаев;

Харьковская область - 34 441 случай;

Херсонская область - 3 454 случая;

Хмельницкая область - 14 228 случаев;

Черновицкая область - 20 509 случаев;

Черкасская область - 8 539 случаев;

Черниговская область - 8 292 случая.

Напомним, в Германии ужесточают карантинные меры, в связи с ростом новых случае Covid-19. Новые ограничения вступают в силу со 2 ноября.

Как сообщала "Страна", в связи с ухудшением ситуации с коронавирусом власти Швейцарии приняли решение ввести в стране комендантский час с 29 октября.