Сколько украинцев болеют коронавирусом. Фото: flickr.com

В Минздраве показали карту распространения коронавируса в разных регионах страны по состоянию на 28 октября. За последние сутки заразилось еще 7 474 человека, излечилось 3 306 пациентов и скончалось 165.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья в Facebook.

  • Винницкая область - 9 697 случаев;
  • Волынская область - 12 871 случай;
  • Днепропетровская область - 13 915 случаев;
  • Донецкая область - 9 024 случая;
  • Житомирская область - 13 154 случая;
  • Закарпатская область - 13 571 случай;
  • Запорожская область - 8 852 случая;
  • Ивано-Франковская область - 19 247 случаев;
  • Кировоградская область - 2 212 случаев;
  • Киев - 35 450 случаев;
  • Киевская область - 15 465 случаев;
  • Львовская область - 28 484 случая;
  • Луганская область - 3 416 случаев;
  • Николаевская область - 7 317 случаев;
  • Одесская область - 23 207 случаев;
  • Полтавская область - 8 639 случаев;
  • Ровенская область - 18 299 случаев;
  • Сумская область - 10 974 случая;
  • Тернопольская область - 19 818 случаев;
  • Харьковская область - 34 441 случай;
  • Херсонская область - 3 454 случая;
  • Хмельницкая область - 14 228 случаев;
  • Черновицкая область - 20 509 случаев;
  • Черкасская область - 8 539 случаев;
  • Черниговская область - 8 292 случая.

Сколько украинцев болеют коронавирусом

Напомним, в Германии ужесточают карантинные меры, в связи с ростом новых случае Covid-19. Новые ограничения вступают в силу со 2 ноября.

Как сообщала "Страна", в связи с ухудшением ситуации с коронавирусом власти Швейцарии приняли решение ввести в стране комендантский час с 29 октября.

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