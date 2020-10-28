Согласно предварительной информации, новая модель беспроводных наушников от компании Apple, AirPods, практически не будет отличаться от нынешней модели AirPods Pro.

Об этом сообщает CNBC.

Так, в начале 2021 года компания Apple собирается представить AirPods нового поколения с более коротким стержнем, сменными наконечниками и без шумоподавления.

Не исключено, что стержни вообще уберут и наушники станут похожи на небольшие вкладыши от Samsung - Galaxy Buds Live, которые увидели свет ранее в этом году.

Напомним, южнокорейская компания Samsung, вслед за своими американскими конкурентами Apple, уберет из комплекта поставки смартфонов зарядное устройство и наушники, хотя ранее высмеяла такое решение.

Как сообщала "Страна", технологический гигант Apple выпустит смарт-очки не раньше первой половины 2022 года.