Появились первые характеристики нового поколения AirPods
Согласно предварительной информации, новая модель беспроводных наушников от компании Apple, AirPods, практически не будет отличаться от нынешней модели AirPods Pro.
Об этом сообщает CNBC.
Так, в начале 2021 года компания Apple собирается представить AirPods нового поколения с более коротким стержнем, сменными наконечниками и без шумоподавления.
Не исключено, что стержни вообще уберут и наушники станут похожи на небольшие вкладыши от Samsung - Galaxy Buds Live, которые увидели свет ранее в этом году.
Напомним, южнокорейская компания Samsung, вслед за своими американскими конкурентами Apple, уберет из комплекта поставки смартфонов зарядное устройство и наушники, хотя ранее высмеяла такое решение.
Как сообщала "Страна", технологический гигант Apple выпустит смарт-очки не раньше первой половины 2022 года.