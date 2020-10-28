Международная команда ученых на борту научно-исследовательского судна "Академик Мстислав Келдыш" выявила мощный источник парниковых газов, которые находятся на глубине 350 метров в море Лаптевых у российского побережья.

Об этом сообщает "The Guardian".

Отмечается, что из-за нового источника газов глобальное потепление может значительно ускориться.

Исследователи заметили пузырьки на поверхности воды. Хотя пока большая часть газа растворяется в воде, количество метана на поверхности моря уже в 4-8 раз превышает норму.

Также ученые отметили, что пока маловероятно, что это газообразование будет иметь серьезное влияние на глобальное потепление, но сам процесс уже начался.

Ранее Геологическая служба США отмечала, что дестабилизация замерзших залежей метана Арктики может стать одним из четырех самых серьезных сценариев климатических изменений.

В течение первых двадцати лет с момента освобождения в атмосферу метан в 80 раз больше влияет на глобальное потепление, чем углекислый газ.

Команда ученых уже второй год фиксирует кратерообразные залежи в более мелководных частях моря Лаптевых и Восточно-Сибирского моря, которые выбрасывают на поверхность пузырьки метана.

Однако похоже, что первые последствия этого процесса мы можем увидеть уже сейчас - в этом году море Лаптевых впервые не замерзло в октябре, а прошлой зимой морской лед растаял необычно рано.

Так как температура воздуха в мире в последние годы начала значительно повышаться, есть риск, что эти залежи газа начнут высвобождаться и усилят процесс глобального потепления.

Напомним, из-за глобального потепления в Украине больше не будет суровых снежных зим.

Также мы писали, что к 2100 году в результате глобального потепления могут исчезнуть больше половины всех рыб на Земле.