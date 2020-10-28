Регулярное употребление обычного аспирина может разжижить кровь и снизить вероятность образования тромбов, что спасет от летального исхода во время борьбы с коронавирусом.

Об этом сообщает Anesthesia and Analgesi.

Соответствующее исследование опубликовали ученые из Мэрилендского университета и других исследовательских центров США. Так, в эксперименте приняло участие 412 человек, которые были госпитализированы с коронавирусом. Четверть из них принимала 80 г аспирина неделю. Оказалось что вероятность оказаться в отделении интенсивной терапии у таких пациентов на 43% ниже, чем у других, а необходимость ИВЛ снижалась на 43%. Также пациенты, принимавшие аспирин, умирали от осложнений коронавируса на 47% реже.

В целом состояние здоровья пациентов с коронавирусом, принимавших препарат, было лучше, независимо от возраста, пола и состояния здоровья.

Отметим, что медики часто советуют пациентам с больной сердечно-сосудистой системой принимать небольшие дозы аспирина регулярно, что поможет разбавить кровь и снизить вероятность образования тромба, однако может вызвать внутренние кровотечения или язву.

"Мы считаем, что эффект разжижения крови от аспирина дает преимущества для пациентов с COVID-19, предотвращая образование микротромбов. Пациенты с COVID-19, возможно, заинтересуются возможностью ежедневного приема аспирина, но им стоит сначала проконсультироваться с врачом", - заявил соавтор исследования Майкл Маззеффи

Напомним, группа ученых установила, что применение аспирина даже в низких дозах повышает риск возникновения внутричерепного кровоизлияния. В зоне риска находятся молодые люди с низкой массой тела. Ученые изучили данные 13 предыдущих исследований по данному вопросу, в которых приняли участие более 130 тыс. человек. Испытуемых разделяли на группы, части из которых давали аспирин в низких дозах, а другие вместо лекарств получали плацебо.

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