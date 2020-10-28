За последнюю неделю по всей планете зафиксировали почти три миллиона новых случаев коронавируса, что является абсолютным рекордом с начала пандемии.

Об этом сообщает пресс-служба ВОЗ.

Так, за последние семь дней только по официальным данным стало известно о 2,8 миллионе новых случаев заражения. При этом за тот же промежуток времени от осложнений заболевания скончалось 30 тысяч человек, что также значительно выше прежних показателей.

Самая высокая заболеваемость сейчас сохраняется в Европе, где за неделю заразилось 1,33 миллиона человек. В Северной Америке за это время стало известно о 884 тысяче новых пациентов, а в Азии сообщается о 445 тысячах новых случаев. Наихудшая ситуация сейчас обстоит в США, Индии и Бразилии, где показатели заболеваемости сохраняются на уровне 436 тысяч, 370 тысяч и 153 тысячи человек за неделю соответственно.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), несмотря на заявления о снижении числа новых пациентов с Covid-19, рекомендует лидерам европейских стран принять новые меры в борьбе с коронавирусом.

Как сообщала "Страна", несмотря на недавние анонсы новых вспышек коронавируса по всему миру, во Всемирной организации здравоохранения заявили о снижении заболеваемости во многих странах за последние сутки.