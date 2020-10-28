Во вторник, 28 октября, NASA и Европейское космическое агентство (ЕКА) подписали соглашение о сотрудничестве по создании окололунной станции Gateway в рамках программы Artemis во время которой астронавты должны высадится на поверхность спутника Земли в 2024 году.

Об этом сообщило американское космическое агентство.

Как отметили в NASA, "это соглашение является важным элементом широких усилий Соединенных Штатов по привлечению международных партнеров к устойчивому исследованию Луны и демонстрации технологий, необходимых для будущей миссии человека на Марс".

"Соглашение, подписанное во вторник, знаменует собой первое официальное обязательство агентства по запуску международных экипажей на Луну в рамках миссий "Артемида", - указало NASA.

Согласно соглашению, ЕКА создаст обитаемые и дозаправочные модули, а также обеспечит связь станции с поверхностью Луны.

Также ЕКА предоставит два европейских сервисных модуля для пилотируемого космического корабля NASA Orion, которые будут включать маршевые двигатели и обеспечивать капсулу энергией, водой и кислородом в рамках полетов по программе Artemis.

Напомним, ранее NASA нашла молекулы воды на обращенной к Земле стороне Луны.

Также мы писали, что экипаж МКС после возвращения на Землю начал отрабатывать высадку на Луну.