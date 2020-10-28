Во многих европейских странах смертность вследствие осложнений коронавируса заметно выросла.

Об этом сообщает ВВС со ссылкой на пресс-секретаря Всемирной организации здравоохранения Маргарет Харрис

"Во всем европейском регионе мы наблюдаем интенсивный и действительно тревожный рост случаев заражения и смерти. Несмотря на лучшее управление вместимостью больниц, койки в нескольких странах быстро заполняются. К сожалению, ежесуточное число смертей увеличилось почти на 40% по сравнения с предыдущей неделей. Хотя мы и понимаем, почему властям в некоторой степени проще сделать это (ввести карантин - Ред.), мы не хотим видеть пострадавшую экономику, потому что это наносит ущерб и здравоохранению. Но нужно защищать и здоровье, чтобы защитить экономику", - заявила она.

Подобная ситуация наблюдается в Британии, Испании и Франции. При этом представитель ВОЗ отметила, что власти должны давать более четкие инструкции людям, которые не подлежат самоизоляции. Также, по ее словам, странам Восточной Азии более успешно удается контролировать людей на самоизоляции и заболеваемость коронавирусом в целом.

"Если людям помогут это делать (самоизолироваться - Ред.), они будут это делать, но, если они получают такое сообщение и это просто постер или фрагментированная информация, никто не воспримет это всерьез. Они не будут этого делать", - заявила Харрис.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), несмотря на заявления о снижении числа новых пациентов с Covid-19, рекомендует лидерам европейских стран принять новые меры в борьбе с коронавирусом.

Как сообщала "Страна", Испания объявила режим повышенной готовности к введению более жестких ограничений по всей стране: от комендантского часа до тотального закрытия границ между регионами. Ограничения ввели сразу на полгода.