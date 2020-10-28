Уровень антител к коронавирусной инфекции в крови человека падает быстрее, чем считалось ранее.

К таким выводам пришли специалисты из Имперского колледжа Лондона, сообщается на сайте учебного заведения.

Так, в исследовании приняли участие 365 тысяч взрослых разного возраста, которые с 20 июня по 28 сентября трижды проводили экспресс-тестирование на антитела к коронавирусу.

В итоге выяснилось, что за эти три месяца распространенность вирусных антител среди жителей Англии упала более чем на четверть - с 6 до 4,4 процента.

При этом снижение уровня антител совпадает по времени с резким падением темпов распространения коронавируса в стране после карантин.Как считают авторы исследования, это говорит о том, что иммунный ответ людей на COVID-19 быстро снижается. Наиболее быстро теряют антитела те, у кого болезнь протекала бессимптомно, а также люди старшего возраста.

Кроме того, авторы исследования пришли к выводу, что коллективный иммунитет со временем снижается. При этом положительный результат теста на антитела в определенный момент времени не означает, что иммунитет к COVID-19 сохранится при следующем контакте с вирусом, подчеркнули ученые.

Напомним, ранее ученые узнали, у каких пациентов с коронавирусом выше шансы умереть.

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