Бывшая участница группы Nikita Даша Астафьева сообщила, что заболела, однако точный диагноз не назвала. Можно предположить, что речь идет о коронавирусе, но подтверждений этому пока что нет.

Об этом она сообщила в социальных сетях.

Украинская певица в шутку написала, что попрощалась с людьми и раскрыла свои "нычки" вместе с паролями. После этого певице стало легче и она решила перепрятать все ценное и сменить пароли.

"Заболела. Попрощалась с людьми. Сказала все нычки и пароли. Стало легче. Переныкала и поменяла пароли. ПС: пхагаггаххххх", - написала она.

Также Астафьева поделилась свежим снимком в маске, без макияжа, с растрепанными волосами и пририсованными в соцсетях антеннами на голове, которые позволяют предположить, что речь идет о коронавирусе.

Напомним, украинская певица и модель Playboy Даша Астафьева опубликовала кадры из своей новой фотосессии, снятой в невероятных ландшафтах Исландии. Снимки появились в Instagram знаменитости.

Как сообщала "Страна", бывшая участница группы Nikita, певица Даша Астафьева выпустила новый лирический трек под названием "Белая рубашка".