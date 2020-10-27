Команде донецкого "Шахтера" пришлось готовиться к матчу с итальянским "Интером" без отдыха а, учитывая потерю значительного количества игроков из-за коронавируса, задача ещё более усложнилась.

Об этом главный тренер "Шахтера" Луиш Каштру в эфире телеканала "Футбол 1" сразу после поединка с миланским клубом в Лиге чемпионов, где дончане отстояли нулевую ничью.

"Я говорил до игры, что для того, чтобы добиться положительного результата с "Интером", мы должны быть командой. Ничего индивидуализировать нельзя. Нельзя было ждать, что какой-то один игрок решил бы исход матча. Мы оборонялись вместе, атаковали вместе. Не так часто, как хотелось бы, но, при этом, были очень внимательны в обороне и создали большие сложности "Интеру". Особенно во втором тайме, несмотря на то, что гости больше владели мячом. В первом тайме у них были два момента - перекладина и фантастический сэйв Трубина. И да, после перерыва, был момент у Лаутаро Мартинеса. Все сегодня строилось на нашей хорошей обороне и на действительно качественной игре команды. Мы прекрасно знаем, что когда не получается победить, то, по крайней мере, можно не проиграть", - рассказал он.

Также тренер рассказал о сложной подготовке команды к игре, учитывая потерю ведущих игроков из-за коронавируса.

"Я не буду говорить, что Тайсон на позиции "девятки" - не такой, как Дентиньо. Дентиньо более спокойный на этой позиции. Тайсон вышел и выполнял свою задачу, но понятно, что он не привык играть нападающим. Понятно, что у нас есть проблемы из-за ковида - нет Мораеса, Фернандо. Поставили Тайсона. Он не так много времени тренировался с нами после паузы. У нас было несколько проблем с позицией нападающего. Но такая же история произошла и с центральным защитником Хочолавой. Мы уже привыкли жить с этими сложностями. Из прошлого сезона в нынешний мы перешли за три дня. Нам нужно было, как минимум, 15 дней отдыха - из-за соревновательного стресса, который мы пережили в полуфинале Лиги Европы. Я никогда не мог себе представить, что после полуфинала Лиги Европы у меня через три дня начнется новый чемпионат. Но такова реальность. Так что эти сложности продолжаются уже с начала сезона", - добавил он.

Также Каштру поделился подробностями игры и поздравил всю команду не с победой, а с тем, что футболистам удалось не проиграть после такого сложного сезона.

Тренер поделился, что болельщики на стадионе, хоть их было и немного, смогли поднять боевой дух команде и ему лично.

"Мы прекрасно понимали, как действуют Лукаку и Мартинес. Мы знали, что они играют роль стенки, а остальные ребята забегали в зоны в нашу линию обороны. Мы старались аннулировать связь Лукаку с Мартинесом. И затем команда блокировала возможные атаки "Интера" через фланг. Нам не так часто это приходилось делать, но мы знали, какие большие сложности нас ждут до конца матча. Так и происходило. Были ребята, которые сыграли абсолютно на высочайшем уровне, но поздравить я хочу всю команду. Мы не добились той цели, которую ставили - не победили в этом поединке. Но не стоит забывать, как мы сыграли в Мадриде. А сейчас, после поражения 0:5 в полуфинале Лиги Европы, сыграли вничью с "Интером". Сейчас у нас четыре очка и мы продолжаем наш путь. Очень-очень сложный путь. Предстоят большие баталии. И было классно снова увидеть болельщиков на стадионе. Это было очень приятно", - резюмировал Каштру.

Как сообщала "Страна", "Шахтер" проведет матч третьего тура группового этапа Лиги чемпионов против "Боруссии" Менхенгладбах, который запланирован на 3 ноября, со зрителями. Разрешение относительно проведения поединка в присутствии болельщиков, как и в случае с сегодняшним матчем против миланского "Интера", донецкий клуб получил от Министерства охраны здоровья Украины.