Президент Украины Владимир Зеленский воспользуется своим правом на законодательную инициативу, чтобы восстановить постоянную и максимальную эффективную работу системы электронного декларирования и неотвратимость ответственности за умышленное нарушение этих правил.

Об этом заявили в пресс-службе Офиса президента Украины.

"Украинские чиновники и депутаты продолжат декларировать свое имущество и доходы, а антикоррупционные органы будут иметь необходимые полномочия для их проверки и привлечения нарушителей к ответственности. Закон в Украине – один для всех. Даже для тех политических сил и деятелей, которым хочется подорвать систему электронного декларирования", - говорится в заявлении на сайте ОП в связи с решением Конституционного суда о системе декларирования доходов и имущества чиновников и депутатов.

В ОП отметили, что Украина создала систему электронного декларирования и контроля состояния должностных лиц и депутатов, и элементами этой системы являются не только обязанность определенных законом лиц декларировать имущество и доходы, но и ответственность за недостоверное декларирование, а также контрольные полномочия Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.

"До сих пор эта система работала эффективно, наконец показав украинскому народу, чем на самом деле владеют политики, и позволив привлечь к ответственности нарушителей антикоррупционного законодательства. Это существенно повлияло на формирование в стране новых принципов политики и практики государственного управления. Считаем это фундаментальным достоянием государства", - отмечается в сообщении.

В Офисе президента подчеркнули, что "нет ни единого шанса остановить движение страны к максимальной прозрачности и добропорядочности в политике".

"К сожалению, в Украине все еще есть "бизнесмены от политики", которые не могут стерпеть, что образ их жизни, имущество и доходы должны быть под контролем, а значит - честными. Но, несмотря на противодействие, соответствующие инструменты в законодательстве Украины будут сохранены или, в крайнем случае, восстановлены. Никакого отступления в антикоррупционной работе не допускаем даже гипотетически", - заявили в ОП.

Кроме того, в Офисе президента ждут публикации полного текста решения КСУ по этому делу.

Напомним, 27 октября КСУ принял решение по представлению депутатов о соответствии Основному закону ряда положений антикоррупционного законодательства и признал неконституционными отдельные его положения.

Перед этим экс-нардеп, член наблюдательного совета Укрзализныци" Сергей Лещенко сообщил, что на закрытом заседании во вторник КС проголосовал за отмену ст.366-1 Уголовного кодекса (недостоверное декларирование), незаконного обогащения, электронного декларирования, полномочий Национального агентства по противодействию коррупции.