Технический кандидат уничтожает Ляшко

Хотя в центре внимания последних дней были местные выборы, главная сенсация состоялась на единственном округе, где разыгрывался мандат в Верховную Раду: на 208 округе в Черниговской области малоизвестный кандидат от "Слуги народа" Анатолий Гунько побеждает лидера Радикальной партии Олега Ляшко.

Этот округ вообще показал тренды, противоположные трендам местных выборов. Там и явка была на порядок выше, чем в остальной стране, что продемонстрировало: интерес к общеукраинским выборам остается достаточно высоким – в отличие от местных. Даже несмотря на то, что влияние местных властей на жизнь людей растет с каждым годом.

Но главное противоречие трендам местных выборов – в том, что мало кому известный "слуга народа" отбирает мандат у политика общенационального масштаба с денежными мешками за спиной.

В этом смысле выборы на округе 208 вообще оказались похожими на парламентские выборы прошлого года: как выяснилось, у избирателей сохранилось стойкое неприятие "старых" политиков, из-за которого они все еще готовы отдавать мандат котам в мешке. Либо, возможно, все дело в индивидуальном крахе проекта "Олег Ляшко".

Хотя казалось, что у лидера радикалов сложились все звезды – и его любимая Черниговская область, и отсутствие серьезных конкурентов, и практически неограниченные ресурсы от "генерального спонсора" Рината Ахметова, и постоянное присутствие на его каналах "Украина" и "Украина 24".

Ходили слухи, что "слуги" вообще сознательно сливают округ под ставленника главного олигарха страны, а их выдвиженец по этому округу - технический кандидат Ляшко. Но и этого мало: в бюллетени внесли еще двух Гунько, один из которых тоже Анатолий. На пару они откусили у "настоящего" Гунько больше 4% – а Ляшко все равно проигрывает.

Впрочем, такой исход является парадоксом только на первый взгляд. На самом деле народ не такой примитивный, как о нем думают некоторые политики.

Политический путь Ляшко хорошо известен. Как он работал на Порошенко, как он участвовал в его провокациях (в том числе и в фальсификации уголовного дела против главного редактора "Страны" Игоря Гужвы) и многое другое.

Поэтому итог голосования хоть и неожиданный для многих, но вполне закономерный.

Теперь Олег Ляшко, судя по всему, лишится щедрого финансирования Ахметова. И вообще скоро в публичном пространстве останется один Ляшко – тот, который вещает о коронавирусе.

Кличко побеждает в первом туре

На местных выборах вчера продолжался долгий и мучительный подсчет бюллетеней – при этом появились новости, вносящие определенные коррективы в воскресные новости.

Главная из них состоит в том, что мэр Киева Виталий Кличко таки набирает 50,5% в первом туре – а значит, повторного голосования не будет. Пока это, правда, только неофициальная информация, но существует большая вероятность, что она подтвердится.

При этом по всем экзит-полам Кличко не набирал 50%.

И во второй тур он выходил с кандидатом от "Оппозиционной платформы За жизнь" Александром Поповым.

Видимо этот момент и стал определяющим в решении властей все-таки дотянуть всеми правами и неправдами Кличко до победы в первом туре (и, похоже, что тянут скорее неправдами, чем правдами - учитывая как долго считают голоса).

Попов даже по официальным данным занимает второе место с более чем 9% поддержки и это стало настоящим шоком для всей майдановской тусовки. Ведь именно Попов, согласно "канонической" версии Евромайдана отдал приказ установить знаменитую "йолку" после чего и разогнали митингующих в ночь на 30 ноября.

При том, что киевлянам он запомнился не этим, а тем, что при нем (в отличие от времен Кличко) строились мосты, метро и город развивался.

Именно поэтому люди и проголосовали за Попова. А во втором туре могли бы проголосовать еще больше, что стало бы жесткой пощечиной от киевлян всей постмайдановской власти.

И именно поэтому власти и решили нарисовать победу Кличко уже в первом туре.

Но осадочек от этой спорной победы останется. И сможет ли боксер стать мэром еще раз - вопрос, прямо скажем, спорный.

Конец карантина: дети возвращаются в школу

Как ни парадоксально, на фоне местных выборов снизились показатели по заболеваемости коронавирусом, поэтому на несколько дней эпидемия отошла на второй план. Но уже вчерашняя новость о том, что в Ивано-Франковске закончились места в больницах для больных Covid-19, напомнила о том, что ситуация продолжает ухудшаться.

На самом деле, это уже не первый случай "больничного аншлага" – из Тернополя и Харькова и раньше шли сообщения о том, что новых больных класть некуда. Но Ивано-Франковск – это первый случай, когда о достижении критической точки объявили официально.

И параллельно с этим стало известно, что в Киеве и еще шести регионах показатель заполняемости больниц превысил 70%. Такая ситуация, собственно, и является одним из ключевых маркеров проверки только что избранной местной власти. И в этом плане парадоксально, что франковский мэр Руслан Марцинкив, допустивший полную заполненность инфекционных отделений, переизбирается с показателем 85%.

Также стало известно о том, что уже сегодня школьники Ивано-Франковска должны вернуться за парты после осенних каникул. Именно за парты, а не к экранам компьютеров.

В остальной стране дети пойдут в классы 2 ноября. И тоже именно в классы – вчера об этом, в частности, объявили киевским школам. Такое решение не всем кажется правильным, но оно соответствует, в частности, рекомендациям ВОЗ, которая как раз вчера заявила, что переход на онлайн-обучение не является эффективным средством борьбы с коронавирусом.

И это действительно так. Если просидевшие весь день дома перед компьютером дети вечером встречаются с родителями, которые весь день были в транспорте и на рабочих местах, то весь эффект от школьного карантина сводится на нет. Тем более что дети школьного возраста к коронавирусной группе риска не относятся.

Поэтому решение возобновить обучение в школах, видимо, все-таки правильное. Карантин в них должен быть только во время полного локдауна. Но об этом пока речь не идет.

"Свободный" рынок газа: "Нафтогазу" – суперприбыли, украинцам – супертарифы?

Сразу после выборов украинцам дали прочувствовать, что такое свободный рынок газа, введенный летом по требованию МВФ. Вчера "Нафтогаз" объявил, что цена на газ в ноябре будет на 30% выше октябрьской – и со всеми накрутками он обойдется населению в 8,5-10 гривен за кубометр. То есть по цене, как минимум, не ниже прошлогодней, а то и выше.

При этом свободный рынок подразумевает, что если зимой европейская цена еще вырастет, то, соответственно, вырастет и цена для населения. И в этом смысле остается абсолютно непонятным, какую функцию выполняет "Нафтогаз". По идее, это госкомпания, цель которой – минимизировать удар по населению и предприятиям в случае повышения мировых цен на газ. А он в данном случае выступает как простой посредник.

Хотя даже не как простой посредник – а, по сути, как главный грабитель. Ведь летом НАК закупил, по его же данным, 24 млрд кубов газа по сверхдешевой цене. Раньше такую возможность использовали как раз для того, чтобы снизить зимнюю цену газа для отечественных потребителей. А теперь получается, что "Нафтогаз" закупил топливо по 3 гривны, а продавать будет по 8 (а то и дороже). То есть госкомпания будет просто наживаться на каждой украинской семье, чтобы получать суперприбыли и за счет этого платить суперпремии своему руководству во главе с Коболевым.

И зачем нам такой рынок?

Судьи против НАБУ: выбор за президентом

Тем временем в Украине началась настоящая война между всей судебной системой, с одной стороны, и Национальным антикоррупционным бюро – с другой.

Вчера Окружной админсуд Киева принял решение о смещении Артема Сытника с должности главы НАБУ, чем подтвердил ранее принятый Конституционным судом вердикт о незаконности его назначения.

Вообще-то такого решения ОАСК даже не должно было случиться. КС – истина в последней инстанции по всем решениям высших органов власти. Даже когда он принял сомнительный вердикт о неконституционности закона о языковой политике Колесниченко – Кивалова, этот закон автоматически перестал действовать, и парламент принял новый. А вот НАБУ решило, что у него больше прав, чем у Верховной Рады, и своего начальника от должности не отстраняет. Поэтому и появилось решение ОАСК.

НАБУ заявляет, что и этого решения исполнять не будет, а также подаст на него апелляцию. Но ведь очевидно, что апелляционная инстанция не имеет другого варианта, кроме как подтвердить правоту ОАСК. И очевидно, что НАБУ не примет и решения по апелляции. А это правовой тупик, из которого есть только "силовой" выход.

Точку в вопросе должен поставить президент. Если он признает, что прав КС, то должен отстранить Сытника своим решением и назначить новый конкурс на замещение должности. Если он встанет на сторону Сытника, то ему нужно что-то делать с КС.

Но Зеленский пока молчит, предпочитая находиться в стороне от схватки. И, скорее всего, он будет находиться в стороне еще минимум неделю – до того момента, когда станет ясно, кто победил на президентских выборах в США. Если Трамп – то, вполне вероятно, Банковая рискнет и займет сторону противников Сытника. Если Байден – то сдастся на милость "соросятам".