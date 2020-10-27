Известная 51-летняя американская певица Гвен Стефани выходит замуж во второй раз. Ее 44-летний партнер и Блейк Шелтон сделал знаменитости предложение.

Соответствующее фото она разместила на своей странице в Instagram.

"Да, пожалуйста", - подписала снимок новоиспеченная невеста. На фотографии пара целуется в здании небольшой церквушки, обнимаясь. Гвен при этом демонстрирует правую руку, на которой виднеется кольцо.

В свою очередь, знаменитый кантри-музыкант поблагодарил Стефани за то, что "спасла его 2020 год и всю жизнь" и признался в любви к ней.

Отметим, роман Блейка и Стефани длится уже пять лет. До этого певица 13 лет была замужем и имеет троих детей: 14-летнего Кингстона, 12-летнего Зума и 6-летнего Аполло. Блейк же был женат дважды.

Напомним, журнал People назвал имя самого сексуального мужчины 2017 года. Им стал 41-летний американский кантри-певец Блейк Шелтон, с которым встречается Гвен Стефани, солистка группы No Doubt.

Как сообщала "Страна", журнал People признал певицу Пинк (настоящее имя Алиша Бет Мур, - Прим. Ред.) самой красивой женщиной мира. Певица появилась на обложке специального выпуска журнала вместе со своими двумя детьми, сообщается в среду на официальном сайте People.